台灣碳政策應速與各國接軌

因政府近幾年在國際外交上的努力,我國在國際上的能見度與聲量顯著提升不少。以二○二三年世界銀行發表的「碳定價現況與趨勢報告(State and Trends of Carbon Pricing)」為例,以專章方式介紹我國訂定氣候變遷法、徵收碳費及進行國內碳抵換專案等資訊。同時也將我國設定為已經開始實施「排放交易制度(ETS)」或稱「總量管制與交易制度(Cap and Trade)」的國家。

環境部於日前表示首批國外碳權將於今年底前在台灣交易所上架,然而國內企業最迫切需要購買綠電或是碳匯,且最關心的是在國內若是繳交碳費或是藉由碳抵換專案所抵換的碳權,是否可以抵減其產品的碳足跡,尤其是面對歐盟即將實施的「碳邊境調整機制憑證(CBAM Certificate)」制度。

碳邊境調整機制規定,如果是進口商,能提出在產品製造過程已經支付碳價(carbon pricing)的證明,則已經支付的碳價,可以抵減購買CBAM憑證的碳價。

故政府當務之急應該盡速與歐盟及美國等已經制定邊境碳關稅之重要出口國,簽訂雙邊互相承認的碳抵換、碳交易或是碳稅等證明。第二要務則是要由台灣碳交易所盡速規畫相關法規以推動國內ETS,尤其是各產業的碳排放「總量管制限額(Cap)」必須要盡速訂定,才能推動國內碳定價與碳交易活動,加速國內產業積極進行減碳排及碳抵換專案。同時我國也應該要盡速制定台灣的邊境碳稅制度與相關法規,才能進口低碳排產品,符合國際淨零碳排趨勢。

第三要務則是要重新調整綠電躉購費率與販售的綠電費率。例如畜牧場進行沼氣生產,藉由沼氣發電可躉售綠電給台電(目前費率約七元/度電),農業用電費率約二元/度電,因此畜牧場多使用農業用電,將以沼氣發電所獲得綠電躉售給台電,故畜牧場無法取得綠電憑證。然而國內科技業自購綠電費率約為五至六元/度電,而台電宣布明年上半年才會開始躉售綠電,其費率為四點三元/度電,因此國內科技業無法購買較便宜的畜牧綠電,建議政府相關單位依據擬推動之綠能政策,以統一調整國內各種綠電費率。此外,國際間各國家所實施的ETS,並沒有將農業的生物排放項目列入交易項目,主要是考量維護民生基本福祉與糧食安全。

總之,我國政府相關部會應盡快訂定國內各產業類別的「總量管制限額」,建立我國邊境碳稅制度與相關法規,並盡速與國際間(歐盟與美國等)簽訂雙邊互相承認的碳抵換、碳交易或是碳稅等證明,以利推動國內的碳排放交易制度。