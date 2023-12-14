迎戰氣候變遷的文化解方

第廿八屆聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ28）於十三日閉幕，在延長會期及各國代表折衷下，終於達成史上第一個呼籲「擺脫化石燃料」的聯合國氣候協議。然而未能將「逐步淘汰化石燃料」明文列入，也凸顯在龐大商業利益之前，期望以能源全面轉型做為控制全球溫升之困境。

氣候變遷是非常複雜的議題，過去氣候政策工具致力尋求科技、金融及自然等解方，唯全球升溫情形仍日益嚴重。而從根源去改變人類生活模式的文化解方，則甚少受到關注，文化在歷屆氣候峰會上從未成為談判桌上的主題，遑論列入締約國共同簽訂的「聯合國氣候變遷綱要公約」（UNFCCC）中，文化面向在氣候戰役中長期缺席，成為全球氣候政策缺失的一塊拼圖。ＣＯＰ28首次舉辦國際文化部長會議，可說是跨出全球文化氣候治理的第一步。

這場文化部長會議由ＣＯＰ28主辦國阿拉伯聯合大公國與ＣＯＰ30主辦國巴西文化部長共同主持，超過卅個國家的文化首長以及重要國際文化組織如UNESCO、ALECSO、ICESCO等單位參與，呼籲正視受氣候變遷衝擊的文化遺產、傳統知識與國土領域、文化多樣性等，並宣示藝術與文化在改變人類生活型態及解決氣候變遷危機的能力，預計將於ＣＯＰ30對UNFCCC提出具體的文化解方建議。在全球藝文界積極推動文化成為氣候政策核心近十年後，文化的角色終於一定程度地受到重視，背後最大推手是ＣＯＰ28開幕前，由國際ＮＧＯ組織「氣候遺產網絡」（ＣＨＮ）發起的文化倡議，呼籲UNFCCC應將文化遺產、藝術以及創意領域置於氣候行動的核心，實踐真正的氣候正義。此倡議獲得超過一千五百個國家與國際文化組織簽署支持。

文化是人類活動與生活的積累，形塑今日人們所慣習的生活型態與生活模式。遺憾的是，當代失衡的消費與生活方式，對環境產生極大的破壞。據全球環境策略研究機構（ＩＧＥＳ）研究發現，改變人們的消費與生活模式，是改善全球碳排放與打造永續社會的關鍵。

該報告提出「一點五度Ｃ的生活型態」，呼籲人們減少因移動、居住、食物、娛樂、購物、服務等所產生之碳足跡。這六個面向占個人碳排放量的七十五％以上，從消費與生活觀念與習慣做結構性的轉變，踐行低碳食衣住行的永續理念，才能從源頭降低對化石燃料的需求，而地球或許有機會在二○五○年時將升溫控制在攝氏一點五度內。

要達此目標，不論是企業或個人的低碳覺醒皆具關鍵，而文化正可擔任這個啟蒙的角色與加速器。在打造因應氣候變遷的韌性社會的世紀工程中，文化的柔性力量經常被低估。然而文化擁有改變世界的能力，自然文學作家瑞秋卡森出版的《寂靜的春天》、美國前副總統高爾的紀錄片《不願面對的真相》，以及齊柏林導演的《看見台灣》等作品，強而有力地喚起民眾的生態保育意識，一定程度地改變了世界的模樣。

台灣雖非聯合國成員，無法成為UNFCCC締約方，但仍無法置身事外。世界第廿大經濟體、以中小企業出口貿易為主力的台灣，實應及早重建人與土地、自然和諧共存的生產與消費模式，方能真正整備好迎接這場氣候戰役。