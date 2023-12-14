政風機構何來查賄之權

高雄市政府政風處查賄公文外流，其內容乃涉及賄選之蒐證。雖高雄政風處已對外說明，這僅是蒐集妨害選舉之資料，但政風機構，果有為選舉活動情蒐之權力？

根據政風機構人員設置管理條例第三條，法務部為全國政風業務的主管機關，除由廉政署負責規畫、協調與指揮監督外，並於各行政機關內設置政風機構。而依據此條例第四條的規定，政風機構除擬定廉政法令、執行、宣導與計畫外，即是維護機關機密及貪瀆不法之預防與處理。故政風機構，雖隸屬於各機關，但其上級卻非行政機關首長，而為法務部廉政署。之所以如此，乃是因為政風機構最主要的職務，在於貪瀆不法之預防、發掘及處理檢舉事項，為了避免行政機關的自我掩護，才必須藉由此種類似外部機制的方式監督，以期避免政風人員與所屬公務員成為一丘之貉，能針對貪瀆事件發揮洞燭機先的功效。

惟應注意的是，政風機構的職權範圍，乃在察覺機關內部的貪瀆不法，且在無任何法律授權可為貪瀆犯罪之調查下，政風人員就非屬刑事訴訟法第二二九條第一項，具有偵查犯罪權限的司法警察；故對機關內部的貪瀆，僅能為不具有強制性的調查，致難發揮預防不法的效果。

尤其配屬於地方政府的政風機構，畢竟寄人籬下，受制於地方首長，可否達成摘奸發伏之目的，向來備受質疑。

而此次查賄公文外洩事件，馬上產生的疑問是，一個專責發掘機關內部公務員貪瀆不法的政風機構，為何逾越法定權限，進行選舉相關犯罪的情報蒐集？這若非對法律無知，即有很大可能是受到上級命令所致。而廉政署稱此等作為，乃是依據法務部所頒布的選舉查察工作綱領，其中也要求政風機構必須配合妨害選舉的情資蒐集。

如此說明實讓人無言以對，因由行政機關頒布的所謂工作綱領， 既僅具有內部效力，更不能違背上位法律。

尤其是組織法所規範的職權範圍，除有分層、分工的作用外，更在防止權力集中與濫用；若無視於組織法的規定，而可動輒由上級機關以內部規則來加以變更，甚至越權，實是對法律優位與機關法定原則的嚴重輕蔑，致有行政自我擴權之危險。

而因刑事訴訟法對於偵蒐之規範對象，乃是針對司法警察，並由檢察官為監督，故政風機構並無權為妨害選舉之調查；更非屬司法警察之下，由上級機關指示而為的查賄行為，勢必落入法外空間。尤其是此等蒐證，往往必須跟蹤、拍照、攝影等，實已踏入侵害人權的紅線；若非有公文外洩，凡此行為，恐永難攤在陽光之下。也因此，對公文外洩之調查，重點若又是在找出吹哨者，而非查處濫權不法之情事，這必是對法律的再度踐踏。