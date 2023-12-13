聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／美國的軟實力：學問好

聯合報／ 李家同

我最近一直在研究類比電路，大概已經可以駕馭比較簡單的類比電路。可是一旦電路裡有很多的元件，而且架構是我不熟悉的，我常常就無法了解這個電路會有什麼樣的功能；如果輸入某一種訊號，輸出的訊號會如何？我的解決辦法是，求救於一個叫做SPICE的軟體，不論我輸入什麼樣的訊號，這個軟體都可以告訴我所輸出的訊號是什麼。更有趣的是，一個電路有很多節點，這個軟體可以告訴我每一個節點的電壓，也可以告訴我電路各處的電流形狀及大小。

如果我自己設計了一個電路，幾乎必須要依靠SPICE軟體，因電路中間有很多參數必須很適當，但是我自己是無法決定這些參數的。如果我看到了一個不熟悉的電路，我更需要SPICE軟體。

我開始問，為何SPICE軟體如此厲害，可以知道一個龐大又複雜電路的作用？SPICE軟體也是工程師寫的，這些工程師顯然是非常有學問的，對於電子學一定了解得非常徹底，否則絕對不可能寫出這樣高級的軟體。常常使用SPICE軟體以後，我愈來愈謙虛，知道自己的學問實在不夠。如果我是一個對電子學有徹底了解的人，我可以不需要用SPICE軟體。

我們常常說，美國工程師的優點是有創意，這當然是對的，可是我們常常忽略了一件重要的事實，那就是美國有很多極有學問的工程師。SPICE是一種模擬軟體，工業界愈來愈需要各種模擬軟體，先進國家也都在發展模擬軟體。而美國在電子工業上所發展的模擬軟體非常傑出，這是大家不大知道的事。

模擬軟體是相當不容易發展的，沒有學問不可能寫出模擬軟體。我國的工業界已經知道如何使用各種模擬軟體，我們應該問的是，為何先進國家能夠發展出這些功能強大的模擬軟體？這是我國教育界應該深刻檢討的，我們究竟有沒有培養出一些極有學問的工程師？

我們不可能保證全國所有工程師都非常有學問，但是我們絕對應該有這種認識，那就是我們愈來愈需要這一類的工程師。理由是，我們的工業需要研發人員；我們要提高工業產品的水準，所以工程師需要在物理、化學、數學、生物等等學問上有一定的深度。我國很多公司也在發展自己所需要的特別模擬軟體，這是一個非常好的現象。

我們實在不該成天強調創意等等，千萬要知道，美國的軟實力並不完全在創意，而是在深厚的學問上。我們一方面希望工程師有創意，但也希望他們是極有學問的。企業界也應該了解這一點，好的科技公司一定要能使工程師不僅有非常好的工業技術，也對基礎學問有愈來愈深厚的了解。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）

電路 美國

延伸閱讀

解放軍駭客「伏特颱風」 攻擊美國數十處民生基建系統

美盼明年初舉行限武談判 與中建立「飛彈發射通知機制」

社論／美國高鐵蹣跚跛行 與中國差異大

台美貿易倡議無法關稅協商？鄭文燦：談判非常有進展

相關新聞

教育沒核心 奢求社會共識

最近因為「無恥」課綱的爭議，引發海內外關注。其實，台灣多年來早已成為一個公認「理盲」和「濫情」的社會。所以，這個爭議只是...

美大學面對仇恨言論的複雜處境

賓州大學校長馬季爾因在國會證詞中淡化反猶太言論引發爭議而辭職，顯示了大學在言論自由與學生保護之間的複雜張力，她的離職是由...

政府不可鼓勵民眾行險！

高公局在元旦連續假日前公布夜間行車的危險：今年國道車禍往生者算有四十五％發生在夜間，十一月的六起死亡車禍有五件發生在晚間...

重劃街道 讓騎樓不再是灰色地帶

日前交通部長王國材表示，只要有確保一點五公尺行人通行空間，地方政府可自訂是否開放騎樓停車。騎樓能否停車這項燙手山芋，中央...

提高量刑標準 更能有效打詐

筆者從事打詐工作多年，時有耳聞台灣從事詐騙人口初估已達十萬人以上，這個人數雖然缺乏具體實證數據，但從各地檢署每年不斷增加...

科技．人文聯合講座／美國的軟實力：學問好

我最近一直在研究類比電路，大概已經可以駕馭比較簡單的類比電路。可是一旦電路裡有很多的元件，而且架構是我不熟悉的，我常常就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。