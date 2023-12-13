聽新聞
test
0:00 / 0:00

提高量刑標準 更能有效打詐

聯合報／ 雷金書／新北地檢署檢察官（新北市）

筆者從事打詐工作多年，時有耳聞台灣從事詐騙人口初估已達十萬人以上，這個人數雖然缺乏具體實證數據，但從各地檢署每年不斷增加的詐騙案件數，將提供人頭帳戶或電信門號這些詐騙集團周邊的詐騙案件一併計入，這個數據即使不中亦不遠矣。十萬人是個什麼概念？如以台灣人口總數推估，就相當於每二百餘人就有一人從事詐騙犯罪。

檢察官和警察職司犯罪偵查，並無職權從源頭管理金融帳戶、網路廣告及電信門號等業務，所以打詐光靠檢警不可能竟其功，必須靠金管會、數位部及ＮＣＣ等主管機關進行源頭管理，才能有效降低犯罪率。但打詐要更有成效，打詐國家隊除了反思這些主管機關的職權之餘，是否也需反思法院的量刑標準？

法院審判才是將詐騙犯罪定罪的最後一關，刑法第三三九條之四明文規定加重詐欺罪的法定刑為一年以上七年以下有期徒刑，那合理的期待法院量刑標準至少應該取中間值，也就是從三年六個月有期徒刑作為中間標準，再依據個案犯罪情節輕重，上下調整詐騙犯的刑度。然而，常見詐騙集團成員最後判決的宣告刑僅落在一年至二年刑度，這意味著法院量刑都是從一年的最低刑度起跳，那對這些詐騙集團而言，在犯罪所得多半無法追回的情況下，坐牢簡直比上班還划算。

相較於販賣毒品案件，動輒遭宣告五年以上，甚至十年以上重刑，從事詐騙無疑是「低風險，高報酬」的好生意，形同將有心犯罪者，吸引到詐騙領域去，這是人性逐利的基本心態，有心詐騙者能不趨之若鶩？

近來常見幫派分子在這種氛圍吸引下，轉而從事詐騙，並以暴力控制人頭帳戶提供者的柬埔寨式詐騙，已使得詐騙犯罪日趨暴力化，不容吾人忽視。

實則在現行法制下，只要法院適度提高量刑標準，無須進行修法，就能有效解決輕縱詐騙犯的問題。否則，即使透過修法提高最高刑度，只要量刑仍然維持從最低刑度起跳，那修法並不會改變輕縱詐騙犯的結果。唯有法院提高量刑標準，才能更有效打擊詐騙。

詐騙集團 毒品

延伸閱讀

民眾黨團：詐騙問題是民怨之首 監督部會打詐業務

新北車禍死亡人數大降20％ 朱惕之勉新北警打詐維安成效

轟民進黨打詐越打越詐 國民黨團：換侯友宜來做

影／政府打詐越打越詐 國民黨團：必須換人來做！

相關新聞

政府不可鼓勵民眾行險！

高公局在元旦連續假日前公布夜間行車的危險：今年國道車禍往生者算有四十五％發生在夜間，十一月的六起死亡車禍有五件發生在晚間...

重劃街道 讓騎樓不再是灰色地帶

日前交通部長王國材表示，只要有確保一點五公尺行人通行空間，地方政府可自訂是否開放騎樓停車。騎樓能否停車這項燙手山芋，中央...

提高量刑標準 更能有效打詐

筆者從事打詐工作多年，時有耳聞台灣從事詐騙人口初估已達十萬人以上，這個人數雖然缺乏具體實證數據，但從各地檢署每年不斷增加...

科技．人文聯合講座／美國的軟實力：學問好

我最近一直在研究類比電路，大概已經可以駕馭比較簡單的類比電路。可是一旦電路裡有很多的元件，而且架構是我不熟悉的，我常常就...

教育沒核心 奢求社會共識

最近因為「無恥」課綱的爭議，引發海內外關注。其實，台灣多年來早已成為一個公認「理盲」和「濫情」的社會。所以，這個爭議只是...

公務員服務法無恥，是謂國恥

北一女國文教師區桂芝公開批判一○八年課綱，因刪了不少原推薦納入教材的古文文章，成了「缺德」、「不倫」和「無恥」的課綱。她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。