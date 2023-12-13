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重劃街道 讓騎樓不再是灰色地帶

聯合報／ 周孝宇／建築師、都市計畫技師（台北市）

日前交通部長王國材表示，只要有確保一點五公尺行人通行空間，地方政府可自訂是否開放騎樓停車。騎樓能否停車這項燙手山芋，中央將球丟給地方政府「因地制宜」。

騎樓是東南亞頗富特色的一種建築形式，為了適應炎熱多雨的氣候而在一樓設置柱廊式人行道的「半公共」空間，是一種有地方特色與實際作用的建築形式。但騎樓在台灣的發展卻因種種因素，形成了產權和使用權衝突，以及管理責任的灰色地帶：

一、產權與使用權：騎樓空間的建築物產權仍是私有（一般是登記在一樓住戶），但依據道交條例，騎樓屬人行道之一部分，必須開放給公共通行，此種公私相悖的特性，在商業繁榮的法定騎樓，一樓商店希望騎樓開放停車增加客源；而在以住宅使用為主的私設騎樓，一樓住戶希望保障隱私性和增加使用空間，縱使政府有土地稅的減免，但騎樓常常變為一樓住戶的停車、堆放雜物空間，或直接裝設鐵捲門讓其變為室內空間的一部分。

二、規畫設計和管理責任：騎樓做為公共人行道的一部分，但對於其高程、鋪面材質和夜間燈光的規範卻付之闕如，造成騎樓高高低低難以行走、材質光滑下雨天易跌倒，以及夜間未有照明設備易形成治安死角等管理問題。

因政府長期缺乏設置實體人行道，騎樓是行人通行的主要場所，但騎樓私有化問題嚴重又缺少取締的情況下，已讓行人無路可走，必須走上馬路與汽機車爭道，而讓台灣成為行人地獄。

騎樓通行問題的癥結點，還是因為政府沒有設置實體人行道，才會讓騎樓這個灰色空間的公私有衝突不斷。其實台灣許多的道路與歐美、日本比起來並沒有比較窄，但由於未妥善利用，形成許多空間的浪費和衝突。若要改善台灣的人行空間，政府必須大刀闊斧將街道重新設計，首先是車道的瘦身和縮減，將剩下來的空間設置實體人行道和汽機車停車空間，才能解決各種衝突。

另外，騎樓的管理規範和執法應該更為細緻和確實，明確定義規畫設計和使用管理規範，避免太多的「因地制宜」和管理單位的疊床架屋，讓民眾有明確可依循的指引。如此一來，騎樓可以是吸引人駐足的城市街道特色，而不是缺乏管理、衝突不斷的灰色地帶。

地方政府

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