政府不可鼓勵民眾行險！

高公局在元旦連續假日前公布夜間行車的危險：今年國道車禍往生者算有四十五％發生在夜間，十一月的六起死亡車禍有五件發生在晚間十點到清晨六點！

披露這麼驚人的行車風險資訊後，高公局煞有介事的說明生理和環境因素下夜間開車很危險，要多休息，謹慎駕駛云云。卻沒有半個字說即將來臨的連續假期，高速公路依舊夜間免收費，等於是鼓勵駕駛在危險狀況下上路！

這是怎麼回事？管理者明知危險，卻鼓勵使用者行險！這怎麼可以、怎麼應該是政府做的事？

高速公路在連續假期間夜間免費施行多年，緣自於想像中的「移峰填谷」，以為可以分散車流，降低白天壅塞，卻從來沒有系統性分析真實效用，只用這個招式代表盡力減少塞車。

久之，成了降低長途行車成本的巧門，甚而變成做這樣選擇者的權益。一旦涉及利益，哪怕只有非常小眾，就會有政治訴求的機會，強調權益，被美化成政治照顧，是政治正確！

政治正確時，政策沒有討論餘地，有很多讓人扼腕的例子。但是夜間行險由政府鼓勵，連政府責任也可以不顧，還真是少見。這是眼睜睜的積非成是，這是政府集體失聰失明！

公共政策當然因時代作選擇。反攻大陸時代少有環保思考，當時也沒有環境影響的制度，來衡量大工程對自然環境的破壞程度。五十年後，全球提倡永續，施政者必稱人本，交通機關疲於奔命維護行人安全。為害更大的國道危險措施，必須即刻停辦！

迎向新總統，迎向新施政，迎向有責任心的政府！請選民大眾支持新年假期高速公路恢復夜間收費，維護用路人你我的安全！