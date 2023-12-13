葉銀華／企業投入永續發展 值得嗎？

今年聯合國氣候大會，首次針對巴黎協定進行全球盤點，對於各國的氣候行動與減碳排放的成果，感到十分憂心。由於氣候變遷引發的環境問題愈發嚴重，對企業在減碳排放的要求將越來越嚴格。另外，許多企業持續改善公平薪資與強化員工福利，藉以降低所得分配不均程度；並且增強職場性別平等與多元性，以及勞動人權等社會構面議題。我們要問企業除了經營賺取利潤之外，投入永續發展值得嗎？

有關企業在永續發展的投入，存在二種對立的說法。利害關係人價值理論強調的是公司應以整體利害關係人的利益為決策目標，包括：股東與非股東利害關係人（員工、債權人、上下游廠商、客戶、社區大眾）。在永續發展投入較多的公司，通常比較有信譽會履行員工的工作保障、公平薪資、持續客戶服務、環境保護等方面的承諾，讓股東和非股東利害關係人的利益較為一致，使非股東利害關係人更有意願支持公司的營運，為企業的長期獲利與經營效率做出貢獻，因而使股東受益。同時，也支持公司在永續發展的投入，可以提升公司聲譽、吸引高素質員工、增強客戶忠誠度、降低融資成本與財務限制。

相反地，犧牲股東利益理論認為公司在永續發展的投入，是以犧牲股東利益為代價，來幫助其他利害關係人，或者是建立管理者本身聲望與影響力。例如：如果公司所採用的降低碳排或汙染控制的標準，比競爭對手嚴格，將使公司花費過多資源在非生產性之永續發展項目，而使公司處於競爭劣勢，降低公司的獲利能力與股東財富。

更進一步，利害關係人價值理論的最大問題是不同利害關係人對公司營運有著不同的期望，亦即各有各的目標，因此該理論使公司存在多個、複雜的經營目標，可能彼此矛盾，又如何平衡不同利害關係人之間的利益？甚至利害關係人價值理論缺乏明確之考核管理者績效，反而使管理者不用為其績效負責。

上述兩個論點的差異，吸引許多研究者從公司各項經營活動與決策，進行實證研究與調查，各有各的支持證據，那麼我們該如何看待公司投入永續發展對公司價值的衝擊？相對而言，權衡淨影響效果，近來研究傾向支持利害關係人價值理論，例如：企業的永續發展表現，將對股價表現、營運績效與供應鏈關係產生顯著的正向影響；再如，降低碳排放與避免環境汙染已成為公司提高金融市場競爭力的重大的議題。

更進一步，許多永續發展的國際趨勢，已經是對全球大部分企業的要求，例如：巴黎協定，以及衍生的淨零排放，如此一來就比較沒有犧牲股東利益理論的擔憂。同時，更積極而言，機構投資人已經改變對被投資公司經營目標的看法，日漸重視永續發展的表現；國際大型企業對供應鏈廠商的要求亦同，這些趨勢加速各國企業在永續發展的落實。因此，公司變成必須要進行永續發展的投入，否則會降低機構投資人的投資意願，或者有喪失訂單或業務的風險。

換句話說，在失敗的環境與社會中，即使再成功的企業也不算成功。獲利僅是企業的基本目標，還要進一步在環境永續、社會永續、治理永續方面有所貢獻。因此永續發展對企業而言，不再是「最好有」的事項，已經蛻變成「必須有」的層面。

（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）