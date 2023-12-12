日課綱重專業 不流於民粹

教育一向是國人關心的大事，隨著總統大選的白熱化，課綱也成為選戰延燒的話題。目前一○八課綱紛紛擾擾，北一女國文教師重批課綱為「無恥」課綱，教育部長潘文忠還親自出面說明，總統候選人侯友宜也表示當選後將檢討一○八課綱。鄰國日本的教育一向為國人關心，我們來看看日本研發課綱的做法。

日本將課綱稱為「學習指導要領」，是由中央教育行政機關文部科學省所定的基準，每隔十年進行修訂。日本課綱雖只是「實施辦法」的命令位階，但一般皆視其為具有「法的拘束力」；中小學教師的教學行為，如學科名稱、上課時數、課本等都受其規範，以確保日本三萬多所中小學保持一致的教育水準。

日本在研擬新課綱時，文科省會將該任務委託給「中央教育審議會」研議，再由中教審轄下各單位展開實質研發工作。中教審是文科省設立的諮詢機關，功能為對重要教育政策進行調查與審議，委員由產官學專家組成，以二年為一任。文科省將重要課綱議題交付中教審研議，此種做法係為了排除政治對教育行政的影響，盡可能的取得社會共識。

中教審在接到文科省委託後，會由該機關內部的二級單位「初等中等教育分科會」下的「教育課程部會」進行討論，教育課程部會接著再將實質研發工作，分別交由各學科及各教育階段會議進行；再經過數十次會議後，將結果交回中教審審議，再作成「審議經過報告書」。最後，中教審在審議完成後，會向文科省提交答詢報告，文科省據此對外公開新版課綱，並召開公聽會與輿論調查後，正式公告新版課綱。

現行日本的素養導向新課綱，自二○一四年開始研發，並於二○一六年提出答詢報告，共歷時三年。在實施日期上，各階段學校則依序自二○二○年（國小）、二○二一年（國中）、二○二二年（高中）實施。以國小來說，二○一七年到二○一九年的三年準備時間係用來進行教師增能、教科書審定及選用的工作。

從中教審的委員任命及各學科委員會的研發，以及公布後刻意間隔三年準備，可看出日本課綱的研發過程相當慎重；在教科書的審定上，日本則將各出版社編製的教科書，交由以大學教授與中小學教師等專家組成的「教科書調查官」審定。

日本的課綱研發與教科書審議，重視教育的中立性、專業性，過去在遇到新設「道德教育科」，或是如何提升學力等涉及意識形態爭議時，亦能進行充分對話，並朝最大公約數方向修正。

日本課綱研發以專業化為主，不會流於政治化和民粹化，加上公布之後，落實教師研習及相關配套措施，爭議性遠遠比一○八課綱少很多，此套系統性做法實值得參考。