前東方雜誌總編輯阮毅成有次專訪前立委、世新大學創辦人成舍我時談到：現代年輕人國文程度趕不上從前，成笑笑說：因為以前學子只要讀國文一科，現在卻要讀很多科。

其實讀古文與人格的良劣無正比關係，高學歷知法犯法者亦不在少數，重點在於古文提供經典、雋永詞句典故，展現中華文字精深優美，潛移默化中陶冶學子的心性，亦可使其在生活中出口成章、下筆有物，成為有知識有文化者。

歐美一流大學十分重視通識教育，其目的在於培養學生完全、完整的人格發展。我們重點應在於如何提供學生多元學習素材，過與不及皆非適宜，內勿存意識形態、外不虛有其表，使學子能真正的學習。