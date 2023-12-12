聽新聞
test
0:00 / 0:00
古文能陶冶心性
前東方雜誌總編輯阮毅成有次專訪前立委、世新大學創辦人成舍我時談到：現代年輕人國文程度趕不上從前，成笑笑說：因為以前學子只要讀國文一科，現在卻要讀很多科。
其實讀古文與人格的良劣無正比關係，高學歷知法犯法者亦不在少數，重點在於古文提供經典、雋永詞句典故，展現中華文字精深優美，潛移默化中陶冶學子的心性，亦可使其在生活中出口成章、下筆有物，成為有知識有文化者。
歐美一流大學十分重視通識教育，其目的在於培養學生完全、完整的人格發展。我們重點應在於如何提供學生多元學習素材，過與不及皆非適宜，內勿存意識形態、外不虛有其表，使學子能真正的學習。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言