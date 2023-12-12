疫情停課不一 課綱難國際評比

為推動十二年國教相伴而生的一○八課綱，強調要促成人格素養與自主學習；復為能減少修習壓力與打破過早即有的學科分流，難免做出齊頭式平等的一刀砍。因此自課綱審議之初，無論特定領域的課程與刪節後的教科書指引，從內容的難度到範圍建議，都招來各方質疑和持續探討。

最近因國文教材在文言文選讀取向上的見解不一，風波不斷。各界的擔憂，容有其在身分與出發點上的不同；譬如，在原本的九九課綱，物理、化學、生物以及地球科學的自然領域，共計有四科、十六個學分；但一○八課綱當中，自然領域的必修為八學分，等於是減半。相應在大學學測的出題難度，常言題目有否鑑別力，也必須做對應調整。

於上述這幾門自然科目，平均僅兩學分的吸收接觸，難怪會造成兩極化的成就發展；一般學生，高中課後即選擇補教加強，父母與同學都會支持。比較辛苦的則是，待到取得大學入學資格之後，還能勇敢參與由校方或是系上所提供的補救和協助。

剛進到校園裡的花花世界，時間運用既自主又多采多姿；補救課程的誘因則顯然不足啊！換言之，自主學習，確實是很好的鼓舞與人生態度，知之為知之；但也因此而招致、揭露了準備可能不足的隱諱事實。畢竟，高中與大學，無論在同儕關係與交互摸索的情境，都很不同；在自尊與維護顏面的煎熬下，承認知有所不足，主動去參與補救課程，對比那可能被標籤化的陰影，在在讓教改理想於瞬間即化為烏有。

面對國文科在篇章選擇所引起的社會爭議，教育部則強調推動語文教育在於提升閱讀能力，不該局限於哪一種寫作文體是或哪篇文章的有無。

部長潘文忠說，課綱已上路五年；根據國際PISA、ICCS等的成績評量，台灣學生無論在數學、科學、公民素養和閱讀表現，學生評比和跨國的成績比較，均是有目共睹的好成績。

仍該注意的是，新課綱實施後，國內頭一批參與國際評比的學生，適逢新冠疫情發生。根據經濟合作暨發展組織（OECD）調查，OECD國家過半數學生曾因為疫情而停止實體課，超過三個月；反觀在台灣，僅只一成的學生，遭遇到停課三個月的經驗。

有則嘉勉。只是因為台灣的島嶼特性，疫情控管狀況相對容易，學生實體上課的日數也遠高於OECD國家。既然台灣學生在上課日數享有優勢，關於新課綱實施的評價，仍宜慎重且要持續做多方面的追蹤考核。

畢竟，教育工作追求的，是世代傳承的百年志業，自然不該課以太多的短期績效，遑論是過度樂觀的指標解讀，即使是來自國際的評比。