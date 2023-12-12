日課本不去中 台仍掙扎

最近因為北一女中區老師的一席記者會發言，將一○八課綱高中文言文篇章遭大幅刪減，稱為是去中國化的「無恥課綱」，讓海內外關心此事者為之譁然。

反觀鄰近的日本，在高中階段教起了漢文（中文），且文言文比例高出台灣高二教科書的篇數近一倍半以上。儘管日本高中生選修漢語人數有限，但日本官方始終將漢文視為僅次於英語的重要外語，連大學入學考試都可作為考試科目。二○○九年確立了加深對語言、文化的理解，培養獲取資訊及與他人溝通能力等三大目標，讓日本高中的漢語教育有良好的發展依據。

相對於台灣一○八課綱刪減文言文數量，日本高二國語課本第三冊的古典漢文（文言文），統計上、下兩本課本共計有六十一篇；選文出處也多元，既囊括諸子百家，如孔、孟、老、莊等，也包括唐宋詩人李白、杜甫等。其他如志人、志怪小說，〈世說新語〉和〈搜神記〉等皆有納入。而相比台灣高二國文課本，文言文課文僅為廿四篇，且題材未有日本的活潑與多元。以下僅列出日、台高二課本文言文目錄，比較收錄情形：

日本教科書收錄的文言文故事包含：《世說新語》的〈枕石漱流〉、《歷代名畫記》中的〈畫龍點睛〉、《呂氏春秋》中的〈知音〉、《後漢書》的〈梁上君子〉、《三國志》的〈鄧哀王曹沖傳〉等。王維的〈鹿柴〉，李白的〈秋浦歌〉，張繼的〈楓橋夜泊〉，王之渙的〈涼州詞〉，杜甫的〈月夜〉，崔顥的〈黃鶴樓〉與白居易的〈長恨歌〉等。古體詩如《詩經》的〈桃夭〉、《文選》的〈行行重行行〉、陶淵明的〈飲酒〉、李白的〈春夜宴桃李園序〉、屈原的〈漁父詞〉等。此外，《論語》、《孟子》、《荀子》、《老子》也分別有選文代表思想篇。小說如《搜神記》中的〈賣鬼〉、《本事詩》中的〈人面桃花〉。其他還有《史記》的〈季札掛劍〉與〈完璧歸趙〉、《後漢書》的〈糟糠之妻〉。

至於台灣高中國文某版本的選文，包括左丘明的〈燭之武退秦師〉、吳敬梓的〈范進中舉〉、墨子的〈公輸〉、魏徵的〈諫太宗十思疏〉、柳宗元的〈始得西山宴遊記〉、蘇軾的〈赤壁賦〉、杜光庭的〈虬髯客傳〉、崔顥的〈黃鶴樓〉、杜甫的〈石壕吏〉、李商隱的〈相見時難別亦難〉、白居易的〈琵琶行并序〉、連橫的〈台灣通史序〉、屈原的〈漁父〉、曹丕的〈典論論文〉、李斯的〈諫逐客書〉、韓非的〈棘刺刻猴〉等等。

從以上台、日高中文言文的選文來看，日本內容包含了中國古文的思想、軼事、小說、史詩、傳記等多元題材，且依循日本江戶時代的觀點選文，將中日文化兼容並蓄，並未出現去中國化等糾結。反觀台灣高中的文言文選文，無論在題材、範圍與篇數上，處處顯現政治上的侷促，無法誠實面對文言文對下一代人傳承文化或擺脫束縛的「台灣定位」掙扎！