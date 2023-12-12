無恥官員慣說謊 桃機繼續崩跌

謙稱是納稅人的陳長文律師，以他十月間入出境桃園機場的經驗，投書民意論壇，佐證桃機在Skytrax全球機場排名雪崩式滑落，絕非空穴來風。陳長文痛斥政府，自詡為科技王國，桃機表現卻讓人笑不出來！

筆者上周六傍晚自港返台，從桃機一航站入境，親身經驗，陳長文投書述及十月間通關的種種缺失，毫無改善。部分自助通關人臉辨識器正在更新，其餘幾台效能不佳，大排長龍。人工查驗通關窗口也未加派人手，旅客壅塞在通關口道前，怨聲載道。不知桃機行之多年的人臉辨識自助通關系統為何要更新？是要提高效率，還是有新廠商介入？既然要更新人臉辨識儀器，那麼是不是應該取法乎上，向香港機場取經，連登機口也一併改裝成人臉辨識自動登機系統，別再要求旅客拿著護照和登機牌接受地勤人員的檢查。

桃機全球排名雪崩式滑落，其來有自。關鍵就是政府官員欺上瞞下，顢頇無能，慣於說謊吹大氣。二○二三的Skytrax全球最佳機場一百強，早在七月底就發布了。然而今年十月二十四日桃機舉辦的「二○二三桃園機場論壇—智慧機場及永續發展」會上，行政院副院長鄭文燦絕口不提桃機排名已滑落到八十二名，面色不改地拿著二○一九年桃園機場的最佳排名（第十三名）大作文章，期許桃機明年達成一二○○萬人次觀光客的目標，還要讓桃機成為永續、智慧機場。

接著，曾經因台電大停電事件自請處分下台，今年回鍋高升桃機董事長的楊偉甫，大言不慚地揭露桃機智慧轉型和綠色營運目標。強調要結合物聯網、人工智慧、大數據技術的趨勢，打造營運決策中心，提升機場營運效益，增加旅客的體驗滿意度，還要投入發展永續航空燃油，太陽能以及氫氣等綠色能源，把循環經濟的理念融入機場營運云云。對照陳長文和筆者的親身經驗，楊偉甫一席話，像極了新版國王的新衣！

誰相信一群慣於說謊、欺上瞞下、蹣頇無能、不知廉恥為何物的官員，能打造一個永續智慧的機場？民進黨不下架，明年Skytrax的全球最佳機場排名，桃機肯定還要崩跌！