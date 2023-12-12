聽新聞
test
0:00 / 0:00

矽光子單兵作戰 護國神山危機

聯合報／ 莊貿捷／中華經濟研究院產業研究員（台北市）
矽光子因具有解決晶片耗能及提高運算的絕佳特性，吸引台積電和日月光全力投入。記者簡永祥／攝影
矽光子因具有解決晶片耗能及提高運算的絕佳特性，吸引台積電和日月光全力投入。記者簡永祥／攝影

當今的半導體產業中，上游設計端以歐美為主，中游製造端是台灣為龍頭，下游封裝測試則為台灣、中國為前段班，至於記憶體方面由韓國、美國為領頭羊。在此產業大架構下，又於半導體產業走進二奈米後，各界將目光轉向矽光子技術，找出突破物理極限的新方法，這儼然成為美中對抗的下一個焦點。

近年受到疫情、戰爭影響，白宮發現半導體只在設計端領先，但在製造、封測卻無法掌握，進而意識到產業空洞化危機，隨即利用「三戰」箝制中國，意即貿易戰、稅務戰和零件機台戰。

北京為求突破美國在三戰的包夾，近期以土法煉鋼的方式，將較為落後的半導體機台，東拼西湊打造出「類七奈米」的晶片，向白宮宣示科技實力。中國除了以上宣示以外，令人注意的是中國逐步將突破口放在矽光子之上，該技術可簡略以積體「光」路來理解，是把矽晶片上電子改以光子做為傳輸的重要技術。

為何矽光子受到矚目？因為光子在訊息的傳輸容量大、速度快、功耗低及抗干擾性強等特性，相較於電子有優勢，可望滿足下一世代人工智慧（ＡＩ）快速計算的需求，也就是說，在資料處理中心、伺服器等應用上特別適合。此外，隨著傳統半導體視為神主牌的摩爾定律，不斷傳出晶片微縮即將走到盡頭，矽光子才成全球產業界研究之重要項目。

雖然矽光子漸受重視，在各界努力下，已經有設計、代工及封測等初步的產業鏈，得以小批量商業化生產；但也有相當不足之處，例如產業規模小，主要應用均在落後製程，像九十、六十五、四十奈米製程等，這和積體電路的先進製程（七奈米以下）有著天壤之別。

還有，產業鏈方面亦未竟完備，像是異質整合材料、封裝和元件等業者，無論是技術，抑或供應鏈整合仍需時間磨合。不過，美中兩大政府均已經投入資源，金額逐年攀高，並開始扶持扶植新創企業AyarLabs、Lightmatter、中國曦智科技等；且輔導產業龍頭如英特爾、中芯國際進行合作，試圖在半導體上突圍。

反觀，台灣業者未有大規模整合動向，大致處在單兵作戰的階段，更重要的是政府的角色過於「被動」，只在矽光子整合上管制以外，並未進行產業盤點整合，也未進一步推動矽光子的產業合縱連橫的計畫。此些可能成為未來一大隱憂，尤其AI的出現，近來科技產業跳躍相當明顯，政府應時刻警惕謹慎，否則數十年來所奠定的護國神山，將有土崩瓦解的危機。

延伸閱讀

前鼎營收／光通訊夯 11月1.18億「年月雙增」 創近7年高點

桃園放棄台積電？藍批鄭文燦才是罪魁禍首 把護國神山當「護黨靠山」

比起新護國神山 台灣更需要下一個李國鼎！懂用人、有遠見的政治人物哪裡找？

合聖科技開發出矽光子晶片突破性解決方案

相關新聞

日課本不去中 台仍掙扎

最近因為北一女中區老師的一席記者會發言，將一○八課綱高中文言文篇章遭大幅刪減，稱為是去中國化的「無恥課綱」，讓海內外關心...

疫情停課不一 課綱難國際評比

為推動十二年國教相伴而生的一○八課綱，強調要促成人格素養與自主學習；復為能減少修習壓力與打破過早即有的學科分流，難免做出...

日課綱重專業 不流於民粹

教育一向是國人關心的大事，隨著總統大選的白熱化，課綱也成為選戰延燒的話題。目前一○八課綱紛紛擾擾，北一女國文教師重批課綱...

古文能陶冶心性

前東方雜誌總編輯阮毅成有次專訪前立委、世新大學創辦人成舍我時談到：現代年輕人國文程度趕不上從前，成笑笑說：因為以前學子只...

台灣擁氣廢核 看不到未來

今年聯合國氣候變遷大會（COP28）的主要特點之一，是舉辦地點在杜拜。國際公認導致氣候變遷的元凶，是使用石化能源排放的溫室效應氣體。阿拉伯聯合大公國挺身而出舉辦這次峰會，石化從業人員的空前參與，與其說是關心氣候變遷，不如說更在意的是支撐國家或公司經濟命脈的石油輸出，面臨生死存亡的挑戰。

矽光子單兵作戰 護國神山危機

當今的半導體產業中，上游設計端以歐美為主，中游製造端是台灣為龍頭，下游封裝測試則為台灣、中國為前段班，至於記憶體方面由韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。