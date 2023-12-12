台灣擁氣廢核 看不到未來

今年聯合國氣候變遷大會（COP28）的主要特點之一，是舉辦地點在杜拜。國際公認導致氣候變遷的元凶，是使用石化能源排放的溫室效應氣體。阿拉伯聯合大公國挺身而出舉辦這次峰會，石化從業人員的空前參與，與其說是關心氣候變遷，不如說更在意的是支撐國家或公司經濟命脈的石油輸出，面臨生死存亡的挑戰。

CNN的一篇「油業的『真相時刻』：加劇氣候危機還是助力解決？」點出油氣公司該醒了，必須面對氣候變遷的現實，公眾不能期望油氣公司自律擔起減排的責任，只有國際公權力的介入，油氣公司才有意願逐漸轉換跑道，投入更多的資金開發再生能源。

BBC報導說，參與此次峰會約一百個國家承諾到二○三○年將全球可再生能源使用量增加到目前的三倍；同時，包括沙烏地阿拉伯巨頭阿美石油公司（Aramco）在內的五十家石油和天然氣公司，承諾到二○五○年停止新增溫室氣體。不少與會國家認為，這將有助於最遲在二○五○年將化石燃料從世界能源系統中清除。

包括歐盟和COP28東道國阿拉伯聯合大公國在內的支持者，希望將這一承諾納入COP達成的最終協議中，這意味著與會的近二百個國家都將簽署這一協議。石油和天然氣行業面臨的真正挑戰，是擺脫石油和天然氣生產。

官方說台灣再生能源的使用已達百分之十，還能有二到三倍的成長空間是很難想像的。無煤可燃、無氣可燒的這一天會降臨，對五十歲以下的世代來說，不是危言聳聽。執政黨「擁氣廢核」的能源政策是看不到未來的，如果不改弦易轍，將對不起台灣未來的子子孫孫！