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強力監督 正視被矮化了的國會選舉

聯合報／ 陳宏銘／中原大學通識教育中心教授（台北市）
立法委員選舉的音量早被總統大選掩蓋。（聯合報系資料庫）記者周佑政／攝影
立法委員選舉的音量早被總統大選掩蓋。（聯合報系資料庫）記者周佑政／攝影

自從二○一二年我國總統和立法委員選舉安排在一月的同一天投票，「二合一」選舉就成為後來大選的固定模式。同時選舉所帶來的效應，不脫政治科學的研究預期，也就是大眾的焦點很自然集中在總統選舉，立法委員選舉相對只是陪襯，這種現象尤其以這次二○二四年選舉為甚。

在過去幾個月，選舉的熱點幾乎被藍白合議題、幾位總統參選人之間的合縱連橫所占據。若干選情較激烈的立委選區，參選人才有幸博得媒體版面。但即使如此，一般選民也不大清楚他們的政見是什麼，許多選區立委選舉乏人問津，更遑論有全國性的國會選舉議題被討論。這對建立國會議員的主體性，尋求扮演強而有力監督角色的國會，以及平衡憲政體制中行政與立法兩權的關係較為不利。

我們看到這次選舉中，外界紛紛以「母雞」形容總統參選人，「小雞」比喻立法委員參選人，後者嗷嗷待哺，盼望能有前者的庇護和加持。因為選民同一天投票，在某種程度上，立法委員和同黨總統參選人，被賦予難以擺脫的連帶關係。最明顯的是，立委參選人一定要呈現和黨籍總統參選人的合照。這雖然是選舉的現實寫照，但如果從憲政體制來看，國會議員身負立法和監督之重責，絕非小雞所能勝任，縱使是集體的小雞，也不易承擔國會的重責。

由於無法改變同時選舉的結構特性，為強化國會選舉的重要性和主體性，我們應該要呼籲選民，除了總統選舉，不要忘了關注立法委員選舉。各政黨也有責任告訴選民，在這場立法委員選舉中，政黨的共同政策主張是什麼？所提名的不分區立委名單，要反映什麼樣的民主代表性價值？

尤其，若二○二四年選舉結果，出現總統所屬政黨在立法院中席次未過半的情況，屆時將會更凸顯國會的重要性。因為不論是面對少數分立政府的挑戰，或籌組多數（政黨）聯合政府，甚或讓出組閣權的共治政府，國會的多數民意都會成為重大的變數。因此，我們應該避免一場被矮化的國會選舉持續發展。

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