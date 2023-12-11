按民進黨標準 葛來儀是親中學者 比起信蔡 美學者更疑賴

民進黨給人戴「親中」紅帽的標準很寬。如果你根據《憲法》將兩岸視為「同屬一個中國的兩個地區」，就是「親中」；如果你用《增修條文》和《兩岸人民關係條例》裡的「國家統一前」，談論「統一」問題，「舔共」的帽子就來了。

用這個綠色標準去看葛來儀、白潔曦、柯慶生三位美國學者11月30日在《外交事務》發表的那篇熱議文章，很難不達成一個結論——包括葛來儀和她的共同作者，恐怕都算「親中學者」，如果用民進黨「帽子工廠」的標準的話。

該文的主軸是「台海要止戰，嚇阻與保證必須並重」。嚇阻方面三位作者和美國的主流觀點接近，認為美國應助台強化防衛，本身也應增強並分散在亞太的軍事存在。但讀完全文，真正重點其實不在「嚇阻」，而在「保證」。

作者認為「嚇阻」是要向中國大陸傳遞「動武結果會不利」的訊號，「保證」要傳達的則是「不動武結果會有利」。三人認為，大陸要是認定「動武不利，不動武也不利」，「嚇阻」就失敗了，因此「保證要可信，嚇阻才有效」。

所以文章的論述核心，是台灣和美國必須做出「可信保證」，並要中國大陸給出相應的「可信保證」。三人認為台灣必須保證：絕不搞台獨（不獨），並維持兩岸和平統一的可能（願和統）；美國必須保證：不支持台獨，包括不以主權國家對待台灣（不挺獨），並不反對兩岸和平統一（不反和統）；而大陸必須相應保證：不對台動武（不武），採用和平手段實現兩岸統一（要和統）。

又要台灣絕對「不獨」，又要台灣維繫「和統」，按民進黨的標準，這還能不是「親中學者」嗎？你們的帽子只送政敵，朋友就輕輕放過嗎？葛來儀等人的文章其實還說了很多對民進黨和賴清德而言，相當「難堪」的話。

在要台灣「不獨」方面，三人「信蔡」的程度遠超「信賴」。文章讚揚蔡總統「克制」不搞正式獨立，說她「信守2016年遵守《中華民國憲法》的宣示，而這部憲法界定的中國包括兩岸在內」。這其實是「超譯」了蔡英文，請問七年多來你有聽她說過「兩岸同屬一中」或「兩岸同屬中華民國」嗎？

但文章提及蔡總統「把高中歷史課的台灣史和中國史分開」，且不認「九二共識」，這個共識是「中國大陸和臺灣同屬同一個國家，但兩岸對這個國家是中華民國還是中華人民共和國看法不同」。三人雖然提到「民進黨人和不少學者對共識是否存在存有爭議」，但顯然認為少了九二共識，不利於台灣做出「不獨，要和統」的可信保證。

比起「信蔡」，文中「疑賴」非常明顯，認為賴若勝選，「還會升高保證的需要」，理由是「賴主張獨立比蔡更鮮明」，三人列舉了賴清德自稱「台獨工作者」，和七月「走入白宮」的發言，說這「讓北京響起警報，讓華盛頓要求解釋」。文章說賴之前表態會「蔡規賴隨」，是好的開始但並不夠，所以三人才提出了整篇文章最受媒體關注的建議：要賴清德如果當選應該「凍結台獨黨綱」，他們並要賴清德像2016年的蔡英文，宣示遵守《憲法》和《兩岸條例》，三位作者還認為台灣不應有「挑釁行動」，包括搞「正名公投」或是「定義領土將中國大陸排除在外」，他們總結了這樣一句—「要阻止戰爭，台灣必須讓北京領導人相信和平統一是可能的」。

整篇文章另有很大篇幅在建議美國如何保證「不挺獨，不反和統」，看完葛來儀等人的建議，只會覺得民進黨大內宣的緊密美台關係，根本言過其實。

三位學者對美國的建議包括：第一，「不認知台灣為主權國家」，不使用中華民國旗幟或符號，不稱台灣為「國家」或「盟邦」，誤用時應迅速更正並說明是「無心之過」（honest mistake）；第二，官員和國會議員不應做出違反《台灣關係法》的「不智」（ill-advised）發言，像是承諾協防台灣，或給人美台要重建正式關係或軍事同盟的印象，三人還直接批評了拜登多次不當的「協防台灣」言論；第三，美國四大行政高官（正副總統、國務卿和防長）不會訪台，因此國會領袖（包括參院臨時議長與眾院議長）也不應來台，以免給北京「軍事施壓的方便機會」，對台灣安全造成「反效果」（這只差沒寫出「裴洛西不該來台」了）；第四，台灣要員在美國轉機「不應成為大規模、公開政治活動的機會」，且台灣當局任何看似可能改變現狀的主張（如「以台灣名義入聯」），美國官員都應私下公開表達關切。

另外葛來儀等人還批評「拜登政府官員很明顯不曾確認過，美國願接受兩岸分歧以談判和非脅迫方式和平解決」，他們也提醒美國不該公開說什麼台灣位處第一島鏈，對美國安全不可或缺，暗示美國無法接受兩岸和平統一，這些就是要美國給中國大陸「不反和統」的「可信保證」。在這個思維下，他們認為美國應愛鼓勵兩岸進行和平解決分歧的對話。

所以文章的重點非常清楚：有了台灣和美國的這些「可信保證」，才能讓中國大陸「動手不利，不動手則有利」，願意和平實現統一，不用武力手段，這樣也能讓台灣人有支持「溫和政治領袖」的誘因。

完整讀完文章，可以發現，葛來儀等人鼓吹的「嚇阻與保證並重」，要台灣「不獨，願和統」、要美國「不挺獨，不反和統」、要大陸「不武，要和統」，其實就是把馬英九當年的「不統、不獨、不武」，改成「不獨、不武、和統」。和侯友宜提出的3D戰略—嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）與降低緊張（De-escalation）也非常類似，甚至在「和統」還更進了一步。

如果按照民進黨的標準，馬英九和藍營是「親中」的話，葛來儀等人當然只有更「親中」。但其實這些建議並非「親中」，都是真正對台灣好的建議，所以蔡「英雄所見略同」，反倒是民進黨仍在發「親中」帽子、走意識形態路線，裝睡的人，無論你怎麼叫他、叫他多少次，他就是故意不醒，你又能如何。