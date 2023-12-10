名家縱論／門羅主義兩百年 美勢力的興衰

兩百年前的一八二三年十二月二日，美國總統門羅在給國會的一份國情咨文中，提出幾點美國外交方面的信念及政策方針。儘管這些論述在整個咨文中占的篇幅有限，但十九世紀中葉逐漸成為美國政府對拉丁美洲外交的指導原則，並被賦予「門羅主義」（Monroe Doctrine）的稱呼。

門羅總統提出這份外交說辭的背景，乃是因為自十九世紀的一○年代開始，西班牙與葡萄牙在拉丁美洲的殖民地紛紛獨立，但當西班牙政權逐漸穩定後，歐洲大陸的各國有意協助西班牙恢復這些殖民地，引起美國與英國的關注。美國同時注意到帝俄取得阿拉斯加後，在美洲大陸的西北進行領土擴張。原先門羅總統想和英國發表共同聲明，但國務卿約翰‧昆西‧亞當斯做出建議，門羅在國情咨文中做了單獨的立場陳述。

門羅主義的四個重點包括一、美國不會介入歐洲國家的內部事務或各國的戰爭；二、美國承認且不會介入西半球存在的殖民地與屬地；三、西半球將不再開放殖民；四、任何歐洲強權想要打壓或控制西半球任何一個國家的企圖，將被視為對美國的敵對行為。事實上，若以一個獨立不到四十年的國家而言，美國基本上沒有能力介入歐洲事務或是國際衝突，頂多在拿破崙戰爭期間，對法國表達同情立場。不過，它卻不自量力地要求傳統強權不要干涉美洲事務，並視歐洲介入乃是對美國的敵對行為。門羅主義背後的制定者亞當斯顯然高瞻遠矚，認為若劃出一個勢力範圍，將有助於美國成為區域的強權。

十九世界中葉以降，美國人逐漸發展一個信念，認為他們乃是新的上帝選民（有別於已亡國的猶太人），而這個「昭昭天命」就是要讓他們不斷向西擴張到太平洋岸，同時也要將它所享有的高度文明，帶給那些仍然在黑暗中的落後地區。這個「白人的負擔」最終讓美國在鞏固北美大陸領土後，展開了海外擴張，並透過一八九八年的美西戰爭，成為新興強權。

在拉丁美洲，門羅主義原先僅消極地防止歐洲國家介入美洲事務，但是老羅斯福總統為這個外交宣示賦予了新的意涵，就是美國還有責任可以介入拉丁美洲事務，以維持國際秩序，並保護生命及財產的安全，讓這個區域成為美國後院的「羅斯福推論」（Roosevelt Corollary）。

美國在廿世紀經常以門羅主義為由，干涉拉丁美洲國家內部的事務，包括海軍陸戰隊曾占領多明尼加及尼加拉瓜多年、也參與軍事政變推翻瓜地馬拉與智利的政權，更長期以對抗共產主義之名，支持區域內右翼威權政府，並視這些介入在門羅主義的大旗下，為理所當然。

冷戰結束後，美國享有全球獨霸地位，卻不允許任何一個國家在其區域稱霸，因而採取離岸平衡（offshore balancing）政策，讓各個區域的強權彼此平衡，勢力相互抵銷，永遠無法挑戰美國。中國崛起後，儘管綜合國力仍然落後美國，但兩國實力差距的縮短，讓華盛頓無法接受。基於此，美國仰賴日本、印度、甚至是越南來平衡這個對手，同時儘管它本身將加勒比海視為內海，卻反對中國將南海納入勢力範圍，不願意看到它在這個地區成為霸權。

美國在中國周圍拉幫結派，北京則以經貿力量進入拉丁美洲做為反制，不僅有三分之二的中南美洲國家加入一帶一路倡議，同時有包括阿根廷、巴西、及智利在內的十多個國家，其最大貿易夥伴都是中國。對台灣而言，如果美國在這個區域仍有高度的影響力，就不可能坐視中華民國的友邦在過去幾年紛紛作出外交轉向而束手無策。美國進入中國周邊進行境外平衡之際，其後院卻失守，在門羅主義兩百周年之際，顯然是一大諷刺。

（作者為政大國關中心兼任研究員）