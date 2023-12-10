星期透視／從季辛吉到布林肯的「一中」轉折

十二月六日，大陸外長王毅應美國國務卿布林肯之約通電話，他要求美方不得干涉中國內政，不得支持縱容台獨勢力。美方回應是要繼續推動上月舊金山美中高峰會達成的共識，但其中並未提及台灣。

從十一月以來，大陸方面已經在南海進行過十四次軍事演習，美軍及其盟國部隊與解放軍多次緊張的接觸，雙方相互指責對方軍事行為不安全，可能肇生戰端！十二月六日，一架P-8A巡邏與偵察機飛越台灣海峽，美方強調，此一任務為的是展現美國對「自由開放的印太地區」的承諾。

但大陸方面卻認為，美國是和平穩定的最大威脅，而且蓄意攪局，「嚴重侵犯中國主權與安全，嚴重破壞地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則」。為了避免擦槍走火，甚至影響到下個月的台灣大選，布林肯急於與王毅對話，這是降低風險，防範衝突，避免兵凶戰危的重要舉措。

在舊金山高峰會中，習近平直接詢問拜登，在美國的「一中」政策中，究竟是否包括「和平統一」？他堅定表達了中國終將統一，也必將統一的立場。至於拜登方面未置可否。

到底美國政府的「一中」政策，是否容許兩岸融合、和平統一呢，還是只能永遠的分離？現在看來，美方既不願意回答，也不甘心中國持續的茁壯與成長。這不但是巨大的問號，甚至還有可能變成全球的驚嘆號！

自從季辛吉推動美中和解以來，就主張聯中以制蘇，中美兩大國應互相尊重，履行應盡的國際責任；他還強調美方的「一個中國」政策應充分理解台灣問題對中方的重要性。但是拜登上台以來，對此糢糊以對，並主張對華強力競爭，有限度合作，必要時激烈對抗。

但是近三年來，由於俄烏衝突與以巴戰爭的影響，美國國力日顯不足，內部共識未立，軍援預算遲遲未過，上述政策難以為繼。其結果，卻讓中、俄、伊朗三方日漸趨合，這正是布里辛斯基早就告誡美國人應全力防杜的警訊。但是，無能又自負的拜登卻一錯再錯，而今已難轉圜。

現在，布林肯想要落實的舊金山共識轉為積極對話，擴大合作範圍，推動持續有效的競爭，同時也要避免衝突與對抗。換言之，要避免讓台海與南海變成另一個殺戮戰場。

但是，從季辛吉的現實主義外交、相互理解的「一中」共識，轉向布林肯的「表面一中，實則兩國」政策，究其實，所謂的「一中」早已是皮之不存，毛將焉附？如果明年初台獨政權進一步鞏固並確立，美國真有餘力從烏克蘭與巴勒斯坦抽身出來，主導台海、掌握戰局，並保障台灣人的生命、尊嚴與福祉？

現在，烏克蘭戰場已經陷入泥沼、進退維谷；中東的戰局也是騎虎難下、收拾不住。拜登政府左支右絀，究竟美國「一中」政策，還有多大底氣，又將何去何從？（作者為政治學者、民主文教基金會學術顧問）