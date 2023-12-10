大屋頂下／賴清德應對中共攤牌 兩岸從中華民國重新開始

舊金山拜習會。習近平說，他聽到美國有各種報告，說中方正在計畫在二○二七或二○三五採軍事行動（攻台），但根本就沒這個計畫，沒有人給他說過這種計畫。

賴清德撿到槍。他說，習近平已否認攻台傳言，可證國民黨說「票投民進黨，青年上戰場」是「白賊話」。

蔡英文也說：目前中國領導階層面臨內部極大危機，現在不是他們考慮大規模侵台的時機。

一時之間，民進黨的兩岸論述，已從積極準備巷戰的「芒果乾，戰至一兵一卒」，轉換到「放心吧，習近平說不會打」。

確實，經歷這幾年的世局激盪，中共應已感知到兩岸關係的「武統有約束，和統無論述」，因此相當明顯地逐漸改以「和平發展」為兩岸主訴求。用《大屋頂下》的語彙來說，就是出現了由「目的論」移向「過程論」的跡象。

因為，「兩岸武統解決」與「中國和平崛起」是兩個根本矛盾的操作。中國要和平崛起，就不能武統台灣。習近平此次對拜登說到無攻台時間表，即是出自此種全局思考，希望用緩解台海情勢來改善中國的國際關係，塑造中國和平崛起的環境。

中共淡化了武統的論調，其對台政策自然也必然會從「目的論」移步「過程論」。要「維持過程論」，就必須以「維持中華民國」來「維持和平發展」。

這是國際地緣政治強烈碰撞所形成的十分難得的機遇期，現在要看民進黨如何操作此一機遇？民進黨如果認為，中共淡化了武統論調，正是深化「務實台獨」的契機，兩岸關係必將愈趨惡化；反之，民進黨若能運用此一機遇作為伸張並鞏固中華民國的機遇，則兩岸困局就有解脫的希望。

「和平發展」的「過程論」，用《大屋頂下》的語彙來說，就是「你不台獨，我不消滅中華民國」，不統不獨不武，雙方「定錨中華民國／共構和平競合」。

當下這個時段，可說正是中共最希望能維持中華民國的時際，也正是台灣最能伸張並捍衛中華民國的時際。

對台灣而言，就是：棄獨保台，定錨中華民國。良機難遇，機不可失。

話說回頭。中共始終強調，台獨與和平水火不容。若是民進黨繼續執政並繼續搞台獨，中共年年都可能發動武統，豈會將自己限定在二○二七或二○三五年？

中共動不動武，最根本的問題還是要看台獨的起落。解鈴仍須繫鈴人。

其實，賴清德也非常清楚「台獨與和平水火不容」的因果關係。所以他正在拚命「洗獨／去獨」。一下子說自己不是「台獨金孫」，一下子宣示「台獨三無論：無路徑／無計畫／無框架」。不敢再說「我是務實的台獨工作者，在任何職務上不變」。

然而，賴清德一方面洗獨去獨，他的主體架構卻仍是台獨。

例如，他迄今仍將《台灣前途決議文》置於《中華民國憲法》之上，而《台灣前途決議文》明文標舉「應揚棄『一個中國』的主張」。

賴清德反對中共的「一中原則」，「不回一中老路」。這只是負面表述。但他迄未正面表述捍衛中華民國的「憲法一中／一中各表」。

也就是說，賴清德所謂「不回一中老路」，其實是「不回憲法一中的老路」，他是回到「台灣前途決議文」。說到底，賴清德的路線仍是「台獨抗中」。

其實，中共若是提升武統的威脅，賴清德當然必須加強加速洗獨去獨。反過來說，倘若中共放低了武統的姿態，改以「和平發展」為主訴求，賴清德也不可因此解讀為這是可以進一步操作「務實台獨」的空間，反而應視為「定錨中華民國／共構和平發展」的兩岸契機。

蕭美琴也論及習近平的武統無時間表。她說：「（習近平）如果真的主張兩岸一家親的話，應該用更多的同理心來理解台灣人民的願望。」

此語似乎表示，她希望習近平「真的」主張「兩岸一家親」（不要假的）。唯蕭美琴未說明「台灣人民的願望」是什麼，但她至少不會認為習近平會用「同理心」來認同「務實台獨」吧？

蕭美琴說，台灣社會最大的共識是維持現狀，她也反對任何一方片面改變現狀；此與美國的「維持現狀論」是一致的，而美國且申明「不支持台灣獨立」。那麼，蕭美琴是否亦應明白宣示：「維持現狀，反對任何一方改變現狀，因此民進黨也不再以操弄務實台獨來改變現狀。」

蕭美琴又說：「對話是解決分歧的唯一途徑，戰爭絕對不是選項。」

準此，也可回應蕭美琴：「對話是解決分歧的唯一途徑，台獨絕對不是選項。」

也就是說，不論和戰，皆不要搞台獨。倘是戰爭風險升高，固然不能搞台獨。相對地，倘是「和平發展」的契機出現，兩岸都希望「以對話解決分歧」，雙方尤其應共同維持中華民國，中共不再持「中華民國已經滅亡論」，民進黨則更應珍惜中華民國，不再搞台獨。

其實，兩岸關係不應只是消極地追求避免戰爭而已，更應積極地追求正常的對話交流、共生雙贏，不能永陷現在這種風聲鶴唳、劍拔弩張、相互仇恨的愁雲慘霧之中。因此，賴蕭二人皆表示願與習近平共進晚餐，且均主張兩岸應對話交流，這是正常的憧憬。倘係如此，賴蕭恐怕不能妄想習近平會有容忍台獨的「同理心」，而恐怕也要思考「台獨與和平水火不容」是必須面對的現實。

當下的情勢是，台灣不能因賴清德一人必須操弄「務實台獨工作者」的「人設」，而跟著他搞夢遊式的台獨。在「和平發展」出現契機的此時此際，兩岸吉凶禍福可謂就在賴清德的一念之間。

賴清德說：「大陸把路（中華民國）堵住了，我們走另外一條路（務實台獨），還能走得更成功。」

賴清德其實可以說得更具高度。在兩岸可能出現「和平發展」契機的此際，賴清德應可正色對中共攤牌說：「只要中共正視並接納中華民國的地位，不要堵住中華民國的路，你退回海峽中線，讓我們從中華民國重新開始！」

國民黨再三要賴清德表態「放棄台獨黨綱」。近日美國智囊葛來儀、白潔曦與柯慶生，也聯名撰文建議賴清德應考慮凍結台獨黨綱，讓「維持現狀」的承諾增加更多可信性。棄獨保台，這些皆是釜底抽薪的看法。

台獨就是引統、引戰。沒有台獨，兩岸就能「不統／不獨／不武」，走向「定錨中華民國／共構和平競合」，創造共生與雙贏。

若戰爭不是選項，台獨就不是選項。