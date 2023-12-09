台「缺」什麼？就是倫理道德教育

二○二三年代表字是「缺」，反映當前台灣社會缺蛋、缺水、缺電、缺工、缺藥、缺錢、缺安全感…等現象。「缺」字依「說文解字」曰：「器破也」，「康熙辭典」曰：「少也。」因此，「缺」有缺少、毀壞的意思。

「缺」這個代表字，其實也在提醒我們思考「缺」的根本原因，是否缺少良好的政策規畫與執行能力。首先，主事者是否預見民眾所需之公共財有所欠缺，而能事先未雨綢繆；其次，能否落實執行「找對的人，做對的事」，避免政策的執行所託非人，造成採購之公共財品質不良或不足，導致民眾不信任，使得所需物資實質上仍有欠「缺」的現象。

探討國內種種欠「缺」的現象導致民怨，讓我們聯想到印度聖雄甘地所說人類自毀的七大欠「缺」，包括：一、欠「缺」勞動的財富：有些人含著金湯匙出世，承襲家族企業的財富，輕視勞動是神聖的，坐吃山空，不願取之於社會，用之於社會；二、欠「缺」原則的政治：有些政治人物為了權力，放棄為民眾謀福利的原則，忘記從政的初衷；三、欠「缺」品格的知識：如果沒有誠信正直的品格，不能善用所學習的專業知識，將會危害社會，成為社會的害群之馬；四、欠「缺」人文的科技：由於科技始終來自人性，如果沒有兼顧人文思想，科技將會造成人類的災難；五、欠「缺」良知的享樂：有些人的享樂，不知適可而止，放縱自己過度享樂，導致樂極生悲，後悔莫及；六、欠「缺」道德的商業：有些企業為了獲利，不擇手段，不顧商業道德，製造假藥、假酒、假商品等，欺騙顧客；七、欠「缺」犧牲的信仰：各種正信的信仰都要具有犧牲小我，成就大我的精神，如果沒有犧牲的信仰，就很難使大眾深信不疑。

以上所說人類自毀前程的七種欠「缺」，歸納起來其實就是欠「缺」倫理道德的教育。因為如果沒有良好倫理道德的教育，個人正確的思想或價值觀就無從建立。然而，個人的「思想」或「價值觀」往往會引導我們的「行為」，「行為」久而久之會變成「習慣」，「習慣」會塑造「性格」，「性格」到最後決定「命運」。由此可知，決定每個人命運的關鍵，在於個人的價值觀，而正確價值觀的建立，則來自於家庭或學校所教導之「倫理道德」的教育。

總之，要改善當前種種「缺」的現象，除了政府要推出「民之所欲，長在我心」之政策外，也要靠正確的執行力，才能終結政策空轉，解決缺「蛋」以及「詐」騙橫行，使民眾「困」苦，社會動「盪」的危機與「亂」象；同時，要靠普羅大眾積極配合相關單位，扭「轉」當前欠缺倫理道德的教育，使民眾從迷「茫」中覺悟，進而改「變」社會風氣；深「盼」靠強大的執行力，來反敗為勝，讓社會重現生機！