年度代表字 執政者警鐘

「一言而喪邦，有諸？」（論語．子路），諒足深誡。若一字亂國，有諸？是否值得為政者誡？一字能撼動人心，何以使然？揆諸其因，有太多的社會環境或外在條件而導致，並非自主或單一意識使然。由於這種社會氛圍，未見在上位者改善，在社會心理上就不斷暈染，進而深植人心，造成人心不安，甚而可能形成動亂，一字亂國豈是危言聳聽。

中信文教基金會與聯合報合辦的年度代表字票選前十名依序為：缺、蛋、詐、困、盪、亂、轉、茫、變、盼。表面是十字，其實環環相扣、互為因果，強烈反映當今國家的亂象，層面包含政治、經濟、治安、國安、兩岸問題。因執政無力解決，蔡、賴挾黨、政、媒大力喧嚷「全世界都要上架台灣」，這種盲人騎瞎馬式的「國泰民安」，人民如何不驚、不茫、不亂？如何不思變下架執政黨，翹首盼望河清海晏？

桃園市長張善政推薦「缺」字，不僅一字中的，而且十分接地氣，因缺故常見購物排隊長龍，印象最深刻的是缺口罩，甚至有推輪椅排隊買口罩，兒童開學在即沒口罩可買，家長心頭的焦慮，豈是言語能形容。「口罩國家隊」妄稱超前部署，不僅違逆實況，反讓民心焦慮浮動，蔡政府動輒以「國家隊」誇稱其施政能力，反將一個正向褒詞操作成貶義。

「人生而有欲，欲而不得，則不能無求。求而無度量分界，則不能不爭；爭則亂，亂則窮。先王惡其亂也，故制禮義以分之，以養人之欲，給人之求。」（荀子．禮論）缺的結果，就是欲而不得，故政府存在的價值就是要滿足人民需求。人民無蔽身之所，就是缺乏居住正義；人民身處動輒斷電，就是電力匱乏不足；物價節節攀升，薪資不升，貧富差距大，讓人民產生相對剝奪感。最嚴重者，是執政「缺王道之儀」（漢書．司馬相如傳下），也就是執政團隊集體「缺德」，不能道之以中德，人民缺什麼，反而成就其黑金與貪瀆交織而成共犯結構，「愛權，愛錢，更愛粉味」成執政團隊標籤，人民問天又何奈？

「詐」，是年度的惡夢，今年接到的詐騙電話不下十次，已是生活的日常。分享幾則詐騙集團的金句：「明知我是詐騙，騙一下有那麼嚴重嗎？」、「你的身分證字號、地址、家庭成員資料我都知道啦」。有次報警午夜反接到莫名電話「阿伯，夜半了該起來尿尿」，那夜我失眠、我無言。蔡英文總統曾說「政府沒聽見可以拍桌」，但她任內曾七百多天不開記者會、不接受媒體聯訪，小民拍桌子誰聽啊？

政府存在的最大目的及價值，就是保障人民的安全、和平。然民進黨意識形態作祟，堅守台獨黨綱，蔡英文動輒操弄反中、仇中，販賣「芒果乾」，賴清德自稱「務實的台獨工作者」，蕭美琴則是裴洛西訪台的主要推動者，被對岸視為台獨頑固分子。如此團隊，兩岸如何促談？奢談兩岸和平已如天邊彩虹，將國家推向兵凶戰危，讓局勢轉向盪與亂，人民何能不心茫。

「小子識之，苛政猛於虎也。」（禮記．檀弓下）在上位者能推誠行善，民心說而天意得矣。民心不思變，是所至盼。