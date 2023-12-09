氣候績效倒數…落實比大內宣重要

備受國內輿論重視的德國看守氣候變遷績效指標（CCPI）八日公布結果。今年在評比的六十四個國家（含歐盟）裡，因前三名從缺，台灣名列第六十一名，排名倒數第七，穩坐氣候績效「非常差」的評價。政府深覺顏面掛不住，但這個國際間長期監測各國氣候績效的重要指標所透露的訊息，卻是值得認真面對的。

子云：益者三友，友直，友諒，友多聞，CCPI從二○○五年起每年在聯合國氣候變遷大會上公布，評比範圍涵蓋全球超過九成碳排，可說是台灣氣候政策的諍友。CCPI評比分為溫室氣體排放（四十％）、再生能源發展（廿％）、能源使用（廿％）與氣候政策（廿％）等四大項，前三項依據客觀量化數據，第四項則是專家意見。換言之，科學數據占比高達八十％，並無人為偏頗的疑慮。

環境部曾多次表達CCPI引用資料有誤、排名不具參考性，但十幾年評比下來台灣穩居後段班，令人無法忽視箇中原因所在。今年評比，分數最重的溫室氣體排放大項排名更創下第六十四名劣跡。這是因為在共同但有差別責任原則下，根據人均GDP與經濟發展等各項指標，將台灣視為需要承擔更高減量責任的已開發、先進國家，在巴黎協定控制世紀末增溫不超過攝氏兩度、最好低於一點五度目標下，為台灣設下二○三○年人均碳排二點七公噸的高標準。倘若台灣中期減量力度不夠，進步幅度較其他先進國家更慢，且以發展中國家寬鬆目標自視，全球排序將很難翻轉。

相較之下，由專家評比的氣候政策大項則名列第廿四名，是四類指標中表現最好，已充分反應政府通過氣候變遷因應法、提出二○五○淨零戰略等政策之企圖心。可見CCPI評比提醒的是：做的比說的更重要，有氣候政策不夠，更重要的是落實。

正在杜拜召開的聯合國COP28氣候變遷大會，我國由環境部長薛富盛率團參加，但面對國際訴求二○三○年再生能源提高三倍、二○五○年核能提高三倍與去化石燃料倡議，薛部長聲稱，台灣再生能源「成長率」有廿二％，二○五○年可達卅％，以台灣低再生能源現況得出高成長假象，且速度仍然落後國際廿年，顯然還沒有認真面對問題。此外，薛部長甚至斷言核能是假議題，無視多國與再生能源投資提升，並加大核能投資、發展核融合等新技術倡議，將非核枷鎖牢牢套在本應具有韌性的氣候政策之上，自縛手腳；去化石燃料則是禁忌中的禁忌，避而不談。這樣的心態，無助於迎向國際挑戰，並作出減碳實績。

CCPI可視為國際「高標準」之二○五○淨零路徑稽核，從評比開始至今，前三名國家從缺，四大指標均沒有取得「非常佳」評價的國家出現即可觀之。台灣不需要因為CCPI超差排名而自暴自棄，但必須深刻體認高碳產業轉型的艱巨性、必要性以及迫切性。不能坐等「科技」救贖，愈晚減碳壓力就愈大，時間並不站在台灣這邊，政府不應將精力放在氣候大內宣上，既不誠實，也有漂綠之嫌，結果是減碳績效不善，愧對後代子孫。