電腦人文個資保護 台才剛起步

台灣的個人資料保護法廿八年來一路歷經波折與險阻，從一九九五年亞洲頒布的第一部個資法，到二○一二年納入資安體制的宏偉修法版本，再到去年因電信詐騙氾濫而引發立法院強烈修法行動；迄至十二月五日，個資保護委員會（簡稱個資會）籌備處終於成立。

個資保護的概念源自美國「資料隱私」的理念。從一九六六年起，多位資料隱私的構思者與倡議者，即前仆後繼地提出眾多論述。其中，以Alan Westin與Willis Ware最受注目。Ware作為蘭德公司的工程師，在一九六六年即前鋒性地提出一份內部備忘錄「未來的電腦科技與其衝擊」，提出資料隱私的保護必要性。而Westin在一九六七年出版了「隱私與自由」一書，倡議電腦時代中的隱私保護需求。這些保護思想的成果，最後匯集成了美國的「公平資訊實務原則」（FIPPS），迄今仍廣受全球尊重與詮釋。美國政府於一九七四年頒布了「隱私法案」，迄今仍是規制聯邦政府資料隱私實務的主體架構。

這一波的美國思想瑰寶，雖然在美國的實踐與施行有限；卻在海外獲得了許多回響。一向以人文反省思潮著稱的歐洲立即回應了美國。德國在一九六八年掀起了相關議題的討論熱潮。其後德國黑森邦在一九七○年出現世上第一部對於資料予以廣泛立法保護之「資料保護法」；德國聯邦個人資料保護法，亦隨後於一九七七年一月廿七日生效。我國現今個資法的體例與內容，即大致上源自於其二○○九年版本。另外，FIPPS進一步影響了全球知名與廣受遵行的國際經濟合作與開發組織一九八○年的「ＯＥＣＤ八大原則」。至於近年備受全球矚目與我國研究的歐盟「一般資料保護規則」（ＧＤＰＲ），亦屬於對FIPPS的回應與實踐。

報載個資會籌備處將設於台北市延平北路二段的帝國花園廣場大樓中。在這個充滿人間煙火氣的台式風情、狹窄市街中，台灣或將迎來對美國「資料隱私」、FIPPS與歐盟ＧＤＰＲ此一人類菁華思想的切實回應。恰好FIPPS今年也慶祝其五十歲生日：一九七三年六月卅日，FIPPS的原始版本，作為「紀錄、電腦與市民權利報告書」的一部分 ，被載入美國聯邦公報。在台灣的電腦、網路、半導體產業的硬體生產體制已經備受全球確認多年後的今天，有關電腦人文的個資保護法才要邁出其怯生生的第一步；想來，也令人有幾分悠然神失。