擴大國防布 軍管重現？

一部堪稱媒體與軍事迷封殺條款的「軍事營區安全維護條例草案」，即將於今天在立法院協商。這條例若通過，不僅凸顯代議士的怠惰，同時涉及範圍太廣與機密認定問題，外界紛紛以「球員兼裁判」的角度，來指責軍方故意擴權與限縮人民權益。

這條例的立法理由是「鑒於國軍營區或基地曾肇生民眾闖入、操作遙控無人機侵擾及襲擊衛哨人員等，為了尋求對抗無人機的侵擾而研擬」。為了一勞永逸解決營區被入侵問題，軍方第一步就是將軍事營區的定義擴大。重要軍事設施與軍事機關駐地，殆無疑義；但條例內連軍方演習或訓練期間之區域都納入軍事營區，基本上來說就是「穿軍服的官士兵一出門就都是軍事營區的範圍」。

在上述擴大化的軍事營區內，非經所屬軍方機關許可不得從事錄影、攝影或描繪等其他行為，對媒體的影響是日後所有軍方的突發事件（基本上是軍紀問題居多）都不能拍攝與記錄。因為按照軍方慣用的說法是，軍隊為訓而戰、為戰而訓，因此所有營外的軍車、戰甲車機動、軍艦經過商港、戰機例行換防等都算是演訓；至於是否牽涉到機密、是否會對媒體處分又是軍方開會說了算，這也是外界抨擊軍方此條例是球員兼裁判的由來。

此條例對「營區安全危害」的定義也相當缺乏說服力，例如「不得對營區內所屬事務拍攝」等。請問軍方，攝錄影會造成國家安全與軍事裝備損傷嗎？還是軍方藉由這則條例，來掩蓋軍營內部各類違法犯紀的行為？這種心態，也難怪外界有「國防布」的奚落。

對於大眾來說，由於台灣面積小、人口稠密，軍方只要一出營區，基本上都會碰到民間私有場域與空域；遇到民眾拍攝有疑問時，又推給警政與所屬機關處理，著實相當擾民、不利全民國防的推廣，更對軍隊招募大有影響。

此條例就法條本身來說，還有許多不完備之處，例如第十二條，對死亡案件交由司法機關查處調查即可，若組織「調查小組」、小組的主管機關卻又是國防部，不就是球員兼裁判的另類案例？不僅缺乏公信力也令外界懷疑。目前比較可行的方式是，把演習區域安全需求納入或修正到現行之「要塞堡壘地帶法」條文中，畢竟要塞法的規定已行之有年，且標準較清楚。

在智慧型手機與社群媒介發達的廿一世紀，大眾實在難以理解軍法單位竟然還會用擴大軍事營區範圍、接續不得拍攝等方式，來遮掩可能會發生的軍紀事件，整體情況幾乎與戒嚴時期民眾不得拍攝任何軍事裝備的慘況一樣。這條例也凸顯代議士的失能，現代化民主自由國家的立法都是朝人民有利、限縮政府權力的方向前進，台灣的代議士卻幫忙催生類似戒嚴軍管時期的法律。