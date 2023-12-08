勿打空包彈 拚新南向2.0

新南向政策推動至今，各方評價不一。從政策的原始目標來看，其本意是要推動與夥伴國家「共享資源、人才與市場，擴大經濟規模，讓資源有效利用。」這個目標並沒有問題。但為何新南向政策有時會給人「空包彈」的印象：看似應該命中靶心，卻沒有預期的爆炸效果？有幾個部分可能可以先提出來討論。

首先是政策的定位問題。新南向政策的動機之一是為了降低對中國大陸單一市場的經濟依賴。證諸中美對抗及全球產業鏈重組等事件，可見這個政策有其必要性。可惜的是，因為兩岸關係緊張，加上美國印太戰略的推出，使得新南向政策從原先的「避險」性質轉變成「扈從」印太戰略以「抗衡」中國。雖然我方希望新南向政策可以搭印太戰略的便車，但由於美台影響力的差距，新南向政策與美國印太戰略的對接效果並不顯著，反而是弱化了我方主導新南向政策的主體性。

另一方面，印太戰略的性質跟新南向政策有所不同。在印太戰略架構下，台灣強調與理念相近的民主國家合作。問題是，許多新南向政策的目標國並非是所謂的成熟民主國家。對這些國家政府而言，太過強調民主價值反而聽起來刺耳。此外，多數東南亞國家都不願意在中美對抗中選邊，即便印度也是小心翼翼維持不與大國結盟的立場。當新南向政策的抗衡意涵太過強烈時，夥伴國家可能就會保持距離。政府口中常提到的「奶茶聯盟」，其實只是社群媒體創造出來的想像共同體，並非真實存在的盟友關係。

第二個是技術性的組織架構問題。新南向政策推出時，曾在總統府內成立新南向辦公室，由前外長黃志芳領軍。這其實是非常不錯的設計，彰顯高層對此政策的重視。可惜辦公室在運作不久之後解編，新南向政策的協調及推動工作後來大多改由行政院經貿談判辦公室主政。但行政院經貿辦的性質側重在經貿領域，在推動「非經貿」業務時，難免遇到官僚體系及指揮層級的問題。例如最近的印度移工開放爭議，便涉及勞動、外交、經濟、甚至國安部門。可見，新南向政策需要一個更高層級的統合機制。

第三個問題是目標國的選定。新南向政策與南向政策的不同點之一是納入南亞六國，但選擇的標準並不清楚。政策中納入與台灣關係不佳的巴基斯坦，但放棄經營島國馬爾地夫。政策推動後，又再加入紐澳兩國。但紐澳與東南亞及南亞國家的發展程度及性質非常不同。在資源有限的情況下，擺入這麼多國家，難免出現備多力分的窘況。

最後一個是追求關鍵績效指標（ＫＰＩ）的迷思。以教育交流為例，我們常說教育是百年事業，短期內未必看出成效。但官僚為了績效，不得不去衝刺數字指標，所以就流於表象或者虛胖。例如，以獎學金或非學位生的方式來衝高留學生數量等。

面對高度不確定的國際環境，新南向政策還是有其重要性，但也要虛心檢討其成效得失。期盼三組總統參選人應吸取這七年來的經驗，擘畫制定新版的新南向政策，推動與鄰國建立「互賴」的「好厝邊」夥伴關係。