陸急起直追 護國神山能擋多久

拜習會結束後，原本各界預期緊繃的美中關係可以有所緩解，但美國商務部長雷蒙多卻在近期表示，中國是美國「最大的威脅」而不是朋友，同時美國應加強晶片出口管制，以防止中國大陸在新興科技領域上的技術會超越美國。此話一出，又為美中關係帶來變數。

美國對中國的科技封鎖及晶片管制已有一段時間，然而華為Mate 60 Pro手機問世，採用麒麟9000S晶片為中芯七奈米晶片之製程，顯示華為已突破美國晶片禁令，雖然沒有先進的ＥＵＶ光刻機，但透過使用經改良、先進性稍遜的ＤＵＶ光刻機重覆曝光，也能成功造出類七奈米晶片。此點無疑打臉美國，也讓國際間對於美國的晶片禁令是否有效產生很大的疑慮。

事實上，美國對中國的封鎖對其經濟有很大的影響。多年來美國國內經濟每況愈下，今年財政預算赤字爆增了廿三％，達到一點七兆美元，是有史以來第三大缺口。短短六個月國債規模從卅一點四兆美元增至卅三點九兆美元，利息支付就超過一兆，讓政府入不敷出的情況雪上加霜。中國大陸原是美國高科技產業最大的市場，例如高通一年就有半數以上的產品是銷往中國，英特爾也有三成。在晶片禁令下，這些企業的損失都很龐大，也使得美國半導體產業受傷甚巨。

像這種「小院高牆」式的封鎖戰略，在樹小時或許可以擋之一二，但總有一天，小樹會超過高牆，見到外面無邊的世界。美國的制裁短期內或有成效，但終無法攔阻中國進步的腳步，更可能讓他們加倍努力，打造出替代美國技術的另類辦法，屆時美國將損失龐大的市場及商機。過去不乏類似的案例，比如美國曾以國家安全理由，禁止「全球定位系統」ＧＰＳ輸出，反而促成中國發展自己的北斗系統。正所謂「七傷拳出，傷敵一千，自損八百」。

中國目前正積極發展半導體生產自有化，雖然無法從國外進口ＥＵＶ光刻機，但他們已具備量產中階晶片的能力及設備。同時艾斯摩最近售予中國的ＤＵＶ光刻機，功能似有升級，已比原先的ＤＵＶ來得好。從這些現有的基礎向上發展到高階並非是無中生有，進行改良相對容易。更何況晶片在應用上本就不一定要使用最先進製程的高階產品。比如可以利用晶片設計、封裝及特殊生產技術處理，搭配次級光刻機技術，使其在應用表現上達到相同成果，在良率及成本考量下不失為一個良好的替代方式。另一方面，中國大陸也不放棄自行研發更高階的新技術，中國人的智慧不容小覷，或許下一階段就會製造出五奈米晶片。

除了半導體，中國目前也積極在各高科技領域上努力，包括從５Ｇ到６Ｇ的發展、華為的低功率５Ｇ基地站的研發，以及電池、電動車、ＡＩ等，很多項目都占有領先地位，半導體產業更是急起直追。台灣一向以半導體產業自豪，尤其是台積電更被視為是護國神山，技術領先全球。過去大家認為中國大陸的半導體在設計方面落後台灣三年，製造則差距五年，但目前看來有必要重新評估，兩者間差距可能不如想像的樂觀。

尤其台灣面臨著五缺的壓力，在人才，能源上都有不足，又有地緣政治上的風險（第六缺），還有時間蹉跎嗎？明年大選，無論未來哪個政黨主政，這個攸關台灣命脈的問題都需要有更好的策略，才能在讓台灣在世界高科技競爭版圖上持盈保泰，維持領先地位。