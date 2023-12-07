桃機排名直直落 不能押寶三航廈

知名專業航空評比機構Skytrax，公布自去年八月至今年二月的機場排名大調查，桃機慘滑至八十二名（屬四星級機場），政府的解釋係因疫情期間管制嚴格，造就旅客投票偏好度低，導致成績不佳。不論何種原因導致挫敗，重點在於我們如何從不及格的考試中進步，在下一次的考試中名列前茅。

首先，從Skytrax評比中，不難發現今年度前十名躍升不少黑馬，擠下過往亞洲機場常勝軍，如慕尼黑、馬德里、巴黎、伊斯坦堡；但仍不乏亞洲知名優秀的機場，如新加坡樟宜、東京羽田、首爾仁川。因此若要強以歐洲疫情解封早、亞洲開放步調較慢來解釋桃機排名狂掉，似乎過於牽強，只能說老天爺給我們在疫情期間向上的機會，卻完全未做好準備！

疫情期間我們在桃機現有航廈的耕耘可謂寥寥可數。其一為新一代自助通關系統，其二為自助行李託運設備建置，最後為二期航廈出境大廳向外拓展工程完成，多數均屬規畫已久的收尾。在各國持續往前發展的同時，桃機不進則退！尤其走遍各國，只有台灣還設置非洲豬瘟檢查哨，要旅客給高分真的不容易！

再細部檢視失敗成績的最差項目，首先為「優先禮遇快速通關」，在這項評比中，桃機在安檢跟證照查驗兩類都失分，主因為不像他國針對航空公司高艙等或是飛行常客給予快速通關服務；其次在餐飲類別也大失分，評比項目分數偏低，這對標榜美食的台灣，實為一大諷刺。個人認為桃機餐飲在管制區外尚屬多元，但管制區內餐飲選項缺乏國際旅客吸引力！至於行動裝置充電設備同屬低分項目，亦為立即可改善之項目，應非難事。

桃機不能全押寶在進度落後多年的第三航廈，除非現有的兩個航廈預備打掉重練，否則永遠都是桃機在世界評比的拖油瓶。當政府、航空公司、桃機公司熱中於討論誰是三航廈使用者的同時，定要參酌評比專業指標思考，再持續不思改善精進管理，國門評比未來掉出百名以外，也不令人訝異！