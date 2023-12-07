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竹苗升學壓力大 公立高中需增額

聯合報／ 陳信文／清大講座教授（新竹市）

公立高中職入學名額的議題，是最近許多新竹縣市家長最關心的議題，也應是所有關心教育者的共同議題。全國可入學到公立高中職的比率是七十三％，新竹縣是全國最低的卅八％。縱使是印象中教育資源豐富的新竹市也只有七十一％，也仍是低於全國平均值。

新竹縣市與苗栗縣為一起招生考區的縣市，竹竹苗的平均公立高中入學比率是六十三％，也是顯著的低於全國平均值。這還沒有考慮因為竹科發展，新竹縣市不論是在出生率或人口增加率都是全國前幾名。一一六學年度竹竹苗高中入學人數，預估將超過一萬八千人，將比今年多出約二二七三人。

太低的入學比率，代表著公部門的資源投入不足，也代表著竹竹苗國中學生的升學壓力會比其他縣市高出許多，對竹竹苗的莘莘學子是很不公平的。如果沒有立刻採取可行的措施，預期這樣不公平的困境只會更加惡化。包括規畫中的國中發展為完全中學以及增校，都是必須採行的措施。

只是增設高中部與學校皆非一蹴可幾，建議應考慮現有公立高中職，尤其是較具有教育聲望的學校共體時艱，配合明年起增加三％的就學人數。現有公立高中職可以新學年招生每班增加一名，次年成為增加一班。如此一來，加上規畫中的增設高中部與學校的做法，雖不完美，但希望至少可以達到揚湯止沸的短效。

新竹 升學 苗栗縣

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