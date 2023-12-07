教育政策錦上添花 私大快滅頂

少子化讓大學生源人數快速下滑，一○七學年度高中畢業生為廿五萬人，一一三學年度只剩下十八萬人，所減少的四十％，絕大部分是落在私立大學招生人數的短缺上。一○七學年度時大專校院在學大學生計一○五點三萬人，一一一學年度則降至九十三點七萬人，公校大學生在學人數有卅點八萬人，比起過往變動不大，但私校大學生在學人數明顯降為六十二點九萬人。學生減少也讓私立大學的教師人數，自一○七學年度二點七萬人，減少至一一一學年度的二點四萬人。其中又以私立技職體系受衝擊最大，且還在持續惡化中，這絕不是一個數字或比率惡化的問題，而是像受洪水衝擊中的大樓，接近地面的樓層已經或幾乎滅頂。

公私立學校一直存在不公平的競爭，像是在考招的競爭上，公校學費約為私校的一半，加上公部門相關的獎補助，也是公校優於私校，這也讓社會普遍有公立優於私立的認知。公校無論辦學績效好壞將持續存在，甚至可以配合政策，主、被動採取擴張。最有爭議的是高比率來自社經地位較高家庭的學生，反而可以付出較低的學費讀公校，高等教育公共化與私校學雜費彈性自主的發展也難以改變。

按照目前的趨勢推估，無論私校的經營成效，至一一七學年度生源流失六十％的時候，近百所的私立大學中，絕大多數會在洪流中滅頂。想想當產業缺工嚴峻，基層人力品質參差不齊，教育部表面上鼓吹技職教育的不可取代性，卻忽視已經讓私立技職體系面臨崩解的事實。

目前教育政策希望減輕私校學生的負擔，縮小公私校大學的學雜費差距，研擬補助私校生二點五萬元來填補目前的學雜費的落差，但此次補助只針對學生，對於私校的整體辦學經費沒有實質挹注。此外，私校退場條例其名雖為退場，目前可行的重點在轉型，一旦私校辦學陷入經營困境，進入退場輔導，財務狀況多半不佳，更需要爭取各種財源挹注，因此外部捐助也顯得異常重要。

捐助興學相關規定也歧視私校辦學，根據所得稅法規定，若直接捐款給私大個人可扣抵最高稅額為廿％，企業能扣抵最高稅額為十％，但捐給公立大學則能一○○％扣抵；若依私立學校法規定，透過「興學基金會」指定捐款特定私立大學，可扣抵最高稅額為五十％，企業可扣抵最高稅額為廿五％。站在節稅的角度，個人與企業當然更傾向捐給公立大學。政府應比照對公校捐款一○○％可以認列扣除額，來協助私校開拓財源。否則，教育政策總是錦上添花，私校只能在不公平的環境下清寒辦學，受害的不只是學生，也包含教師，更會擴大至產業及國家。