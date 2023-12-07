性專區 法律外性愛租界？

半年前，聯合報有篇妙筆生花的「木都嘉義一日漫遊」，可能吸引不少人前往，幻想小城的人住在饒富古趣的小木屋，常在戶外漫步；走累了，就到有三百多年荷蘭古井的網紅街喝杯精品手沖咖啡，然後去公園廣場跟一群大媽跳「火肌舞」，或者，到文化夜市旁露天卡拉ＯＫ尬歌。

倘若，這些人為編織的「城市真實生活」仍無法滿足觀光客獵奇，「木都嘉義」又出現了新點子：嘉義市議會已經通過，將評估設置性產業專區。

客觀看，木都老城區街道狹窄、單行道多、人車爭道亂象層出不窮，並不適宜設置性專區。若考量外縣市旅客住宿、交通便利、動線流暢、鄰近醫院和藥房，最合適地點應該是六線大道忠孝路，從文化中心到耐斯王子大飯店那段。

性專區規畫牽涉財團、房地產、千絲萬縷的政商利益。不連任的官員不會認真接下燙手山芋，而提案與附議的民代，講好聽是盡言責，講難聽是嘴砲，只會說些政治正確、討好年輕人、不用扛責任的甜言蜜語。由此，不難看出台灣當前所謂民主政治的傾向與水平，頗值得正在拚搏明年選舉的人警惕！

純粹就性專區議題思考，試問，性別平權和女權主義的目標究竟是減少賣淫？或為了捍衛性工作者權益而鼓吹賣淫？既然接受賣淫，那麼社會秩序維護法仍明定「娼嫖皆罰，但專區例外」，究竟是彰顯憲法平等權？或把娼嫖視為洪水猛獸，然後設立法律外的性愛租界？

對於性別思想演變，筆者留意到，上世紀六○年代起，歐洲、美國、台灣一路過來的各種解放、飛出牢籠，似乎在美國左派吹起「咪兔」大火後，轉為更嚴厲的管制、桎梏、枷鎖、甚至自我審查，把老一輩突破牢籠的努力全都扔進垃圾桶。用學術語言來講，是女性主義進入「第四波」，身體權的意涵從性愛自主變成關注性騷擾，從搖滾時代追求享受情慾，變成摸一下手就對簿公堂。

我輩文藝青年，誰沒讀過女權主義者山田詠美或愛瑞卡榮格的書呢？當何春蕤在總統府前喊「我要性高潮」，山田詠美是女流文學獎得主，愛瑞卡榮格早也成為美國第二波女性主義的推手，她們用身體、用書寫、用實際行動演繹性高潮。

如今，左右思潮在歐美尚無定論，在台灣卻使情慾流動之討論政治化，轉向「父權壓抑」，包括了政治壓抑、傳統禮教，枝枝椏椏延伸出去，在教育、師生關係、選舉等層面都有顯著影響。

當我們必須從法律面、實質面去處理性產業議題，可想見是諸如登記、註冊、職前訓練、醫學篩檢，甚至如有機蔬菜產銷履歷，用手機掃一下條碼就查到娼嫖雙方良民證，各種由上而下的繁瑣法令。還有，為了性別平權，男娼女娼比例如何分配？同志性愛權益如何顧及？這些，真的是現在懵懂天真爽喊的人心裡想要的嗎？