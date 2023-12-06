潘孟安租屋爭議 用選票睿智裁決

每次選舉，總會有些平時不會出現的問題供大眾檢視，我們可從這些問題之中來評斷優劣，從而做出最後的抉擇。

最近民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安的爭議事件，綠營又在轉移話題，這讓我們從原本經濟無能的治國問題之外，又多了一個可以檢視的標的。畢竟潘孟安在大選中的角色是如此重要，被提出來檢視應該也是剛好而已；況且，在之前的加熱菸事件中，也沒看到他出來說明，只說了「該罰就罰」，這次的租屋事件如果還是不面對，造成的影響恐會加劇。

我們只是從平民老百姓的角度來看此事件，就像綠營說的，這是跟其他北漂的南部人同樣的做法，但如果不是有特殊的優惠，一般北漂的人會選擇住在這麼高檔的地方嗎？如果沒有對價關係，為什麼要硬扯到潘孟安現在沒有公職的身分呢？更令人難以接受的是，這是潘孟安的問題，為什麼硬要將王鴻薇與趙少康的問題牽扯進來呢？如果這不是在轉移焦點，什麼才是轉移焦點？

民眾絕對支持在同一標準下進行檢驗，如果有不法就應嚴辦，如果有不當就應道歉；選民最無法忍受的，就是這種不面對問題，卻還要刻意轉移焦點的做法，這對於讓政治更清明是沒有助益的，長期下來更可能對政黨有極大的殺傷力。

也許綠營用這樣的方式已經獲得了許多政治利益，這次只是想再複製過去的成功經驗而已。民眾應該張大眼睛看清楚，我們的國家發展與民主進程在這樣的政治操作模式下，已經受到極大的傷害，如果要還給我們一個更好的生活環境，在明年的選票上應該有更睿智的選擇才對！