科技．人文聯合講座／總統參選人的國土治理藍圖為何

郭瓊瑩 二○二四的總統參選人組合終於清晰了，作為未來的國家領導人應早有治國大略，唯迄今仍未見任何與國土治理相關的政見揭示。

小市民關心交通安全、食安、育兒、下一代的教育、居住正義；企業界關心投資環境、能源供給力與國際競爭力；觀光界關心國際旅客量與旅遊經濟發展；農民關心農作產銷之暢通與生產力；年輕人關心其就業生涯規畫之曙光…唯不會說話的土地、海洋、河川、森林、生物與文化資源，卻仍未見有清朗明確的治理方針被提出。

「國土計畫法」業於二○一六年公告實施，而「國土管理署」亦於今年正式升格。與之同時的環境部、農業部、林業與自然保育署、海洋保育署、國家公園署…亦相繼就位。就因應全球氣候變遷二○五○淨零標竿，以及面對快速全球化之社經人口變遷，對國土空間之影響與負荷，著實關係著全民之生活福祉與生態基盤之永續健全。

或許，國人對孫中山先生的「三民主義」聯想，很容易落入政黨政治之認知狹見中。唯細讀其「建國方略」中之「實業計畫」，百年前，作為國家領導人之胸中早已有其對國土空間物質建設發展之遠見與想像，包括交通能源與治水。實業計畫係以英文寫作，名為「The International Development of China」（國際共同開發中國實業計畫書）。或許百年前對生態保育之概念尚闕如，唯就其建國之擘劃，正是今日「國土計畫」之具象呈現。而此「國際共同開發」之策略，今似乎已在新加坡實踐。即使是彈丸小國，透過領導人對國土資源與空間治理之前瞻遠見，得以循序建構其國際競爭力。昔時經建會提出讓台灣成為「亞太營運中心」之標竿，亦係建構在國土綜合發展建設之框架中，冀求台灣成為國際上之關鍵引擎。

百年前之實業計畫即有國土空間基盤概念，清晰的地理空間認知與發展進程之擘劃，今日再咀嚼，孫中山先生對地理空間掌握的確精準，實不知其背後之國土治理智庫為何？著實令人歎服！

今日台灣的領導人（包括各部會首長、決策者）所提的治理政策受選舉任期影響，惜未見長期完整之發展基盤策略。而易流於片斷單向治標之「項目方案」，實肇因於未有系統性科學論述與長期國勢資源盤點。適逢新一屆總統選舉，結合「國土計畫法」與「國土管理署」之設立，此刻確係讓台灣再轉型華麗現身之契機。

借助今日先進之空間地理資訊技術，所有總統參選人腦中均應有幅完整的國土治理藍圖。正如高爾所言，Digital Earth（數位地球）已逐一實現中，而「國土管理」尤應昇華為可持續「國土治理」，無論尺度大小，不應只是口號，且應軟硬體兼蓄，每一項均可在Digital Taiwan之空間經緯中找到其治國藍圖實踐之落點。

衷心期許，祝福Formosa成為美麗國土治理之新典範。

（作者為中國文化大學景觀學系主任）