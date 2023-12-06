政黨輪替 國家前進動力

台灣明年一月舉行的總統和立委選舉進入倒數計時，三個黨三組總統、副總統參選人間的口水戰花樣層出不窮。此刻，台灣選民可以參考一下比台灣早一年達成政黨輪替的韓國，也許有助自己選擇國家的未來。

一件非常有趣的事實是，過去韓國先產生女總統朴槿惠，其後台灣選民也追上，立馬選出女總統蔡英文。這不僅說明台韓兩國同為分裂分治、面對國家統一問題等政情類似，就連民主的走向也頗多異曲同工。

曾公開誇言要執政二十年的民主黨文在寅政府，執政五年就下台的原因很多，不得人心的政策包括廢止和停運核電，房價昂貴導致年輕人辛苦二、三十年的薪資也買不起因應結婚生子的一套房。應該說，與台灣目前的情形差不多。

去年，屬於傳統保守的國民之力黨再次獲得選民的認同。尹錫悅總統上台一年半多以來，各種變化有目共睹。首先，尹錫悅提名的大法官曹喜大經過國會的人事聽證會，即將接任大法院長（台灣的司法院長）一職，處理明年二月有關三千多名的法官人事調動、解決法官看顏色辦案及一再拖延審判等惡習，司法改革勢必要果斷施行。

火速進行偵辦民主黨代表李在明和前總統文在寅的各種弊案，這是去年韓國選民選出尹錫悅的重要因素之一。曹喜大任重道遠，上任後必須清理前政府法官手中的這些案件，讓判決早日出爐，才能爭取明年四月國會議員選舉時保守派選民的選票。

其次，改造國會「朝小野大」的局勢。民主黨無所不為，近日民主黨還彈劾上任僅三個月餘的韓國放送通訊委員會委員長李東官，主要目的是維持現有對民主黨有利的媒體環境以繼續對抗尹錫悅。李東官主動辭去，尹錫悅要找一位退休檢察官，也是著名的硬漢來對付民主黨。民主黨或能躲避派出所，卻跑不掉警察局。

韓國每五年一次的政黨輪替，不僅可看出是一場韓國人民清除舊衣、換上新衣的慶典，也是總統「貨比貨」的最佳機會，進一步推動國家向前的原動力，享受「人民才是國家主人」的權利。

不可否認，台灣與韓國是近鄰，也是穩定東北亞的基石，更是自由世界的燈塔。台灣選民如果看到韓國達成政黨輪替後欣欣向榮的面貌，就應體認選總統不該只是選藍綠，而是選自己的幸福與未來。