台獨戰貓 招來兩岸戰爭引信

不少國人喜歡飼養貓狗等寵物，尤其憐人的小貓，更讓人常抱懷中愛不釋手，坊間常見各式各樣貓類造型的吉祥物，招財貓更被商家視為吉祥招財的象徵，擺設於店家門口討喜。相反的，自稱「戰貓」的前駐美蕭代表，招來的卻是讓兩岸推向戰爭邊緣的引信。

猶記二○二二年八月，台灣迎來貴賓美眾院前議長裴洛西，當小英政府欣喜若狂沉浸於外交突破時，隨後的中共環台軍演，任憑中共飛彈在天空齊飛，讓世人見識對岸的軍事野蠻；同時，國內及國際間也普遍認為小英政府罔顧國家安危，把兩岸推向戰爭的邊緣，造成亞太地緣政治緊張，是不負責任的做法。

裴洛西來台，台美一時的外交煙火，卻讓台灣的國防軍事付出相當代價，並造成無窮後患。當中共軍演時，美戰艦居然退避數百里之外，更是讓存有美軍護台幻想的人士，眼睜睜看破政府抗中保台無力的真相。

兩岸關係錯綜複雜，二○○○年扁政府以「四不一沒有」包裝統獨爭議；二○一六年後蔡政府一黨獨大，卻以台獨黨綱及非核家園兩大神主牌治國。當美日等廿二國決議要在二○五○年前將核電產能提高三倍，諷刺的是台灣堅持的二○二五「非核家園」反與國際脫軌，淪為笑柄。

二○二四總統大選，民進黨推派「務實的台獨工作者」賴清德擔任主帥，賴順理成章選擇小英政府的外交政策執行人之一、自稱「戰貓」的蕭前駐美代表搭檔，組合成台獨戰貓選戰團隊。

身為「務實的台獨工作者」，賴蕭台獨戰貓選戰團隊應該負責任的交代政治立場，據實說明台獨黨綱內涵，讓全民、尤其是血氣方剛的青年有所本，知道台獨的通關密碼是「戰爭」，他們是否願意拋頭顱灑熱血上戰場，為台灣獨立建國而戰？還是棄獨保台，維持兩岸和平？明年一月十三日見真章。