設醫療船 提升醫療量能並備戰

台灣第一份由退役將領發起的台海「二○二三區域安全兵推」，結論顯示台海衝突的結果和影響，取決於台灣自身的韌性，並警示台灣醫療量能不足，在戰時將面臨嚴峻挑戰，值得各界深入探討。建議三組總統競選團隊向人民提報公開版因應對策。

雖然台、美、中三方近期都有力圖降低台海戰爭風險之論述，然而國際情勢詭譎多變，美中仍是鬥而不破之戰略競合格局，而當前俄烏戰爭及以哈爭端，是否對印太情勢產生連動效應，續值關注，居安思危、未雨綢繆仍是顛撲不破之真理。

我國醫療量能不足，從八仙塵爆等重大公安傷亡事件早已顯現，新冠疫情則益加凸顯。

筆者曾參與「台灣國際醫衛行動團隊」（TaiwanIHA）之籌畫與運作（TaiwanIHA於二○○六年二月成立運作，為外交部與衛生署合作之行政院任務編組），隨團赴秘魯協助震災後之緊急醫療救援工作，深深感到我國醫療軟實力受到國際欽敬與感佩。當時曾有籌組TaiwanIHA醫療船之議，除對內擴增醫療質量，強健體質，對外可增加國際能見度，累積外交籌碼，有助突破內外困境，並因應未來諸多挑戰，惜因故未成案。

醫療船為具醫院機能、用以提供人道醫護治療的船艦。按照國際法規定，必須無差別向各國提供醫療照護，而攻擊醫療船屬戰爭罪行。

我國宜建置一至二艘醫療船，以有助提升醫療量能，若能結合視訊等新科技，並整合傳統醫療，將比美、中等國醫療船更具特色，在平時可嘉惠南沙太平島等離島軍民，並可為南海周邊及南太區域提供醫療服務，除彰顯我為人道主義大國，在戰時或疫情嚴重時，更可提供緊急醫療照護。