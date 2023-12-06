紅色沙灘驗證助敵侵攻

海軍陸戰隊上月底完成台灣本島首波十八處「紅色沙灘」兩棲登陸驗證，將驗證各地易遭敵軍實施登陸的「灘頭比」等兵要，結果將作為陸軍調整兵力部署，強化國土防衛作戰的依據。此舉看似為國軍而準備，其實也是幫中共解放軍一個大忙。

藉由試登驗證這十八處海岸包含沙灘坡度、灘頭、淺水海底沙質或礫石，登陸舟波路徑寬度等最新「灘頭比」數據，作為未來調整地面部隊部署的依據，在敵較可能登陸地，利用對美採購的新式裝備，投注重兵與火力。這等於是在自家院子預判小偷入侵的路線，預先挖好陷阱希望小偷能掉入陷阱。

在美方促我強化國土防衛韌性後，國防部長邱國正因此下令重新針對本土防衛部署進行調整，但陸軍與海軍每上下半年報給國防部的兵要都大同小異，尤其在敵軍最易於登陸的紅色沙灘，嚴重缺乏驗證。

但共軍擁有大型登陸氣墊船，海上航行速度飛快，不僅可不顧沙灘坡度、灘頭、淺水海底沙質或礫石等會影響登陸戰車行動的地形地物，而直接延伸至灘頭後方，發起灘岸攻擊。

更甚者，筆者在美國陸戰隊指參學院受訓期間，習得美軍運用氣墊船研發出「跨越海平面」（Over the Horizon，ＯＴＨ）的戰術，直接從海平面的後面（目視不到，雷達也偵測不到）載運戰車及人員，飛快抵達敵人海灘，根本不用航行速度慢，且會受地形地物限制的登陸戰車。國軍沒有氣墊船，無法透過實兵驗證共軍氣墊船威脅可能登陸的路徑、地點與兵力規模，極可能導致據此「紅色海灘登陸驗證」修訂後的灘岸防衛作戰計畫，在敵人可能行動的判斷上失真。

此次公布的十八處海灘的驗證成果，無疑也是替中共解放軍而做，等於是告訴小偷院子裡哪裡有挖陷阱。

想當年，如果德軍有在法國英吉利海峽的海灘，標示出「紅色沙灘」並做兩棲登陸驗證的話，美軍在諾曼第登陸的傷亡人數應該可以減少許多。