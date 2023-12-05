藍白雖破局 這票不該沉默

最近因為藍白合破局，有一個好友失望之餘說他不會去投票。對此，我很有感觸。

當好人、善良的人、努力認真的人，在民主的制度裡選擇沉默時，只會讓惡更囂張，讓墮落更快速，最後一切苦果大家只能共同承擔。

統獨議題只是一種讓人吃了會興奮的春藥，對台灣競爭力毫無貢獻。很不幸，我們習慣了也麻木了，一次又一次地被無良政客餵食「芒果乾」，以致是非黑白，在統獨被近乎宗教的膜拜下，變得非常模糊。

我厭惡而且恨透了這種沒有意義的撕毀，如果把統獨寫在一張衛生紙上，拿來擦拭都會嫌髒，因為那只是一塊政客用過即丟的遮羞布。

當世界在往前走，我們的無知與自大只會讓我們不斷地落後與退化。台灣很小，世界很大。我們只有強大自己，才是唯一的路。

如果明天台灣獨立了，日子會過得更好嗎？如果明天台灣統一了，可以不用工作就有飯吃嗎？

我們要思考的應該是如何改善教育，讓下一代更有競爭力，因為教育乃國之根本。如何改革司法，讓人權更受保障，因為法治乃道德的最低底限。如何發展經濟，讓生活更加富裕，因為衣食乃民生的基本需求。如何創造價值，讓居住環境更加美麗，因為土地乃一切文化的根源。

一個更開放進步的台灣，才是更安全的台灣。一個更文明善良的台灣，才是更強大的台灣。在民主的道路上，我們不能缺席也不能沉默，因為姑息足以養奸，沉默乃能容惡。

如果優秀的人都不出來投票，那麼我們只會一再選出政治打手、文化流氓與司法鷹犬。

所以，再怎麼失望、再怎麼無感、再怎麼冷漠，一定要走出去投下手中神聖的一票。這不是為了別人，而是為了自己的良知、為了國家的未來、為了兩岸的和平，更是為了下一代的安身立命。