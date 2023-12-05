台灣應跟上「經貿人權」腳步

十二月十日世界人權日在即，台灣推動人權立國也已近廿年，從立法保障同性婚姻，到獨立機關「國家人權委員會」掛牌，台灣社會正努力朝「人權國家」目標邁進。今年國家人權委員會主辦之世界人權研討會，首度以氣候變遷為題，聚焦極端氣候對人權的影響，顯見官方也意識到人權議題的無所不在。

然而，除了「環境人權」，輿論較少觸及的「經貿人權」，因關乎台灣產業競爭力，同樣值得產官學關注。其中歐盟執委會即將上路的「公司永續盡職調查指令」草案（簡稱盡職調查指令），即為國際不容忽視的新經貿框架。

歐盟「盡職調查指令」明年可望正式通過，其最大特點，是要求企業需在商業營運中貫徹人權保障，企業不只應於內部落實人權治理，對供應鏈中可能的「人權不利影響」也負有積極避免與詳盡調查之責。未來，凡與歐盟會員國有經貿往來的國家和企業，都將受此一指令影響。

歐盟為台灣第四大貿易夥伴，「盡職調查指令」一旦上路，對台灣產業的衝擊恐更勝於「碳邊境調整機制」（ＣＢＡＭ）。以遠洋漁業為例，台灣遠洋漁獲每年產值近新台幣四百億元，我國漁業實力雖堅強，卻多次出現侵害外籍漁工人權的紀錄，甚至登上美方「童工及強迫勞動製品清單」。而台灣的電子產業，過去也曾因歧視移工、違反人權，遭外媒點名。未來在歐盟「盡職調查指令」框架下，這類案例不但傷害台灣的國際形象，相關貨品亦恐失去前進歐洲市場之機會。

除了歐盟，美國業已將人權議題置於外貿談判核心。比如「美墨加協議」，就制定了勞動權利專章，訂定相關勞動規範與義務，強化勞工人權保障。美國貿易代表署也多次強調「以勞工為中心的貿易」將是既定政策目標，目前台美協商中的「廿一世紀貿易倡議」即為其中一例；日本、韓國、澳洲等國家也已著手研擬相關人權盡職法令，來因應此一國際趨勢。也就是說，「落實人權保障」已成為政府洽簽經貿協定與企業進軍國際市場的基本門檻。

適逢世界人權日七十五周年，台灣的人權發展理應邁入具體實踐階段，尤應將焦點從政治法律面擴大到經濟層面。為了避免人權保障淪為口號或虛應故事，政府在致力推動經濟發展與經貿合作之餘，也應將本勞與移工權益視為「人權」而非「人力」議題，輔導產業轉型，落實企業永續治理，讓我們的經貿人權與國際接軌，使台灣品牌保有市場競爭力。