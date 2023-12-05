沒有核電助力 淨零是空談

近期在杜拜舉行的第廿八屆《聯合國氣候變遷綱要公約》締約方大會（ＣＯＰ28），歐盟、美國以及主辦國阿聯酋牽頭倡議，呼籲各國共同承諾將全球再生能源容量提升至當前的三倍，同時擴大核能容量、降低甲烷排放，並禁止私人融資用於煤電項目。

從日本二○五○年碳中和綠色成長戰略（其實就是日本淨零路線圖），與第四、五、六期能源計畫兩項文件，就透露日本還是要有核能電力才有機會淨零，蔡總統非核能源計畫恐讓台灣淨零成為空談。

日本二○五○碳中和綠色成長戰略包括四個重點：多途徑促進能源供應清潔化、應用新技術加快重點行業減排脫碳、發展綠色產業推動生活方式低碳化、制定政策保障各行業計畫執行。前三項是發展十四項產業，其中發展海上風電、氨燃料、氫能、核能等四項能源產業，一方面再加強其綠能能源技術自主，更重要的是確保其供電能安全穩定，因此核能產業仍是日本重點能源產業；而發展汽車和蓄電池、半導體和通信等十項產業，重點在節能減碳，認定節能減碳會是新的增長機會，而非過去所認為的制約經濟增長的阻力。

最後第四項則是日本政府為促進綠色成長，制定了跨領域的政策工具。一是增加財政預算，十年內成立二兆日元規模的綠色創新基金。二是稅制改革，面向碳中和設立投資促進稅，擴大研究開發稅制，將虧算結轉的扣除上限最高提至百分之一百。三是加強金融融資，設立長期資金支援機制和成果聯動型利息優惠制度，吸引民間資本。四是完善規章制度和標準，修改完善加氫站、海上風電、蓄電池相關規章制度和標準，制定運用信用交易、碳稅、邊境調整措施等市場機制。五是開展國際合作，全面推動與歐美之間重點領域要素技術標準化、消除貿易壁壘，通過「東京淨零排放周」在國際發聲、尋求國際合作。

日本淨零路線圖，減排目標更新：二○一三年碳達峰，二○三○年較二○一三年減排百分之四十六，二○五○年實現碳中和。日本採「經濟與環境良性循環」的觀念，就成為綠色成長戰略，確定日本到二○五○年實現碳中和目標構建零碳社會，同時預計到二○五○年該戰略每年將為日本創造近二兆美元的經濟增長。從日本碳排淨零路線圖可斷言，蔡總統的淨零若沒有核能電力搭配，是不可能任務，其實是空話。