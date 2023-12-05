提科技．人文聯合講座／升競爭力 解決所得分配惡化

我國雖然表面上看起來相當富裕，很多餐館座無虛席，但是我們必須承認，我國有嚴重的所得分配惡化問題。很多在半導體產業工作的人，每月薪資超過十萬元。可是根據葉萬安先生的文章（聯合報民意論壇十一月八日），每月收入三萬元以下的人多達五百萬人，占總人口的廿一點四％。這是一個絕對應該記住的數字。

在台北市和新北市，單人房租就會超過一萬元，剩下的錢必須支付交通費、餐費、電話費等等。最近一個年輕人每天的餐費總會到達三百元左右，如此計算下來，每月如果只賺三萬元左右，不可能有積蓄。如果一個家庭有了孩子，生活費用就更加高了。最近幾年房價飆漲，對於低所得國民而言，他們的生活是相當艱苦的。

大多數人都指出我國的稅制有問題，高所得的人所繳的所得稅實在不夠高，因此認為，要避免所得分配繼續惡化，必須修改稅制。我同意修改稅制的必要性，但是我認為這是不夠的，富人多繳了所得稅，低收入戶可能仍然是低收入戶，仍然要接受政府的福利救濟。

如果我們要防止所得分配的惡化，必須縮小薪資的差距。也就是說，我們應該使得低薪資人口越來越少。因此，我們先要檢討為何有嚴重的所得差距。

一、我國的孩子都接受國家所提供的教育，但是從各種統計數據看來，有很多弱勢族群的孩子學業程度是相當落後的。一旦學業程度相當落後，他們就無法找到較好的工作，因此薪資也會偏低。教育部實在應該負起這個責任來，全面地提高全國學生的學業程度。

二、政府太重視半導體產業，這從各個頂尖大學紛紛成立半導體學院一事中可以看出。這使得其他產業無法和半導體產業相比，政府絕對應該揚棄獨尊半導體產業的做法，而應該以各種方法提高所有產業的技術水準，使我國的產品價值越來越高。這當然也會使全國的薪資差距縮小。

三、有些產業有相當好的技術水準，但是未能外銷。舉例來說，我國的軟體技術也相當不錯，但是要能將軟體外銷，所有的軟體文件必須都是英文，所有的軟體工程師以及業務員都必須能夠講相當流利的英文。因此，政府應該在這方面著力，務必使我國的軟體工業也能像硬體工業一樣有強硬的外銷能力。

我們不能只希望低收入戶能夠得到更好的社會福利，而應該希望國家更有競爭力。我們應該對自己有信心，我們經歷過很多危機，每次危機以後，我們的競爭力就往上提高一步，這顯示我們是有解決問題能力的。

如果全國的孩子在學業上的程度都提高了，各行各業的水準也會有顯著的進步。我們的所得差距絕對會縮小，更重要的是，我們的國力會更堅強。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）