開募兵新局 國防學士班不應停辦

國防部仿美國ＲＯＴＣ募兵作法，在大學辦理「大學預備軍官訓練團」，因國情殊異，在頂尖國立大學幾無效果，歷年來在國立清華大學從未有學生加入。為突破募兵之困境及建立培育文武兼備人才之教育模式，清華大學於二○一七年研議募兵計畫，直接招收高中畢業生為國軍育才，經與國防部多次協調終獲同意成立「國防學士班」計畫 ，二○一九年史無前例招收了一批優秀高中畢業生從軍報國。二○二○年成功大學等頂尖大學也陸續加入，開啟了我國大學募兵新的一頁。

四年來清華大學已經招收了十餘名優秀的高中同學從軍報國，其中不乏建中、北一女等高中之高材生。今年暑假首屆三位同學畢業入伍，培育了文武雙全的學生、拓展了校園的多樣性及教育的多元性，創下清華教育的新紀錄。

清華為國培育文武兼備的軍事人才，殫思竭慮，安排曾任國安委員、軍事學院榮譽講座之資深教授擔任總導師，輔導學生課業及生活；自費禮聘國軍退役高階將領擔任國防教育師資，並開放一般同學選修；開設全英語授課軍事課程及安排與國際頂尖軍校生交流、提升外語能力與國際視野，並募款成立國防獎學金獎勵同學。清華藉由辦理「國防學士班」，有形無形提升了校園敬軍愛軍意識及一般學生的國防素養，也達到營造校園多樣性、多元化的重要教育目的。

唯國防部承辦單位無視於「國防學士班」打破了清華在台數十年來募兵掛零的紀錄，無視於成大等頂尖大學為打破「好男不當兵」的傳統思維所做的努力，更無感於文武雙全、多元人才培育之教育意義，僅因招生人數不如計畫預期，即視「國防學士班」為眼中釘，三番兩次欲去之而後快！因為學校向層峰力爭，今年九月獲同意續辦，但旋於十一月又來函勒令停招。教育部已經核定了招生名額、學校也已經到高中宣傳募兵，而且反應頗佳，國防部一紙公文就要停招，請問對大學的尊重在那裡？對考生權益的考量又在那裡？

尤有甚者，原本國防部承辦單位表示要安排長官拜訪學校說明政策，校方欣然同意，歡迎長官來了解清華的態度與立場。沒想到約了兩次，都取消拜訪，最後校方沒等到長官來訪，等到的卻是停辦通知！但是承辦單位卻稱「派高階前往說明釋疑，唯均未獲得校方同意安排」，誣衊大學之行徑令人髮指！

募兵不易，在頂尖國立大學尤其困難，「國防學士班」已經為台灣頂尖大學的募兵開創了一條新路，達成了前所未有的績效。國防部既未能提出一個更有效的募兵做法，對於積極面對挑戰克服困難的大學即應該支持、協助精進，卻不此以圖，反而執意扼殺！在強國強軍、提升全民國防意識之際，反其道而行，購買武器卻忽視優質軍事人才之培養，令人費解。

據了解，目前正在辦理「國防學士班」的清華、成大、中興三校，均向國防部表達了續辦意願，請國防部長、三軍統帥、立法院國防外交委員會諸公，體察民意、從善如流，責請計畫承辦單位收回成命、共襄盛舉，則國家幸甚！