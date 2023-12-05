提升桃機 空間回歸客用設施

桃園機場連四年Skytrax機場服務評比排名大幅下降，引起媒體關注。

機場服務，要靠軟硬體設施功能來達成。疫前，桃園機場在機場各單位努力下，軟實力服務不斷提升，Skytrax機場服務評比有好的排名。移民署入出國自動查驗通關系統啟用，大幅縮短國人查驗時間；機場公司、航空公司、各作業單位加強服務設施、人員訓練，推動禮貌活動，使得證照查驗、安全檢查、人員服務等分項，評比排名逐年提升。

前桃園航空站將免稅商店由店面出租，改採出境管制區商店、公共區域，由免稅商店整體規畫投資、設置、維護，一○一年起展現效益。不但滿足旅客多元購物、餐飲需求；設置舒適、高規格服務、休憩設施，大幅提升候機與轉機服務，購物、餐飲、休憩、轉機等相關服務評比均得到好名次。一○四年總排名提升至十七名，捷運通車、二航廈擴建報到大廳空間，得到旅客好的回應，一○七、一○八年評比排名提升至十五、十三名。

唯硬體建設大幅落後。疫前旅客快速成長，一○八年航廈超量一千兩百萬人次使用，大部分旅客需提早半至一小時到達，在擁擠狀態下辦理報到、通關手續。因通關費時，航空公司將終止旅客報到時間，由國際普遍為班表起飛前四十分鐘，增加為起飛前六十分鐘，增加候機時間，一○九年評比排名下滑至十八名。

疫情期間旅客量劇減，檢疫工作成為重點。桃園機場利用入境通廊進行檢疫作業，空間有限，加以全國防疫人力吃緊，檢疫入力不足。旅客多時及加強檢疫時極為擁擠，無法維持社交距離，檢查費時。防疫計程車不足，旅客久候不滿，亦常見媒體報導。一一○、一一一年評比排名大降。

近三年，許多機場趁難得旅客較少的時機，擴建、整建航廈、候機室，大幅增加作業、候機、商業服務及休憩空間，紓解擁擠、提升服務功能。這是今年服務評比，歐美機場普遍排名顯著提升，桃園機場排名續降至八十二名的主因之一。

桃園機場硬體建設應加緊趕上，在國際機場軟實力普遍提升下，必須提升硬體服務方能爭取好的排名。入出境通關、入境檢疫、行李作業、轉機空間均需積極增加。

三航廈旅客量逾二航廈之二倍，因將逾三分之一建築面積提供非旅客服務，各通關作業空間、停車位、上下車路緣仍未比二航廈增加，空間與設施嚴重不足；入境動線不便費時，接機難度高，服務水準將遠不如一、二航廈。聯外交通設施嚴重不足，無法因應大量非旅客和購物人潮，春節等長假期易癱瘓機場聯外交通；需檢討並停止非旅客設施建設，將有限空間回歸旅客設施使用。

新加坡、韓國、日本均有計畫擴建機場設施，航廈隨運量成長不斷檢討、擴充、改善。除機場本身有強大規畫能力外，機場建設、改善時都會廣邀使用者、專家、有實務經營管理經驗者參與規畫，協助審核設計方案，讓硬體建設滿足各種狀況之運作需求，再以軟體提升整體服務，因而長年評比名列前茅，值得我們學習。