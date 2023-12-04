王貞治為大巨蛋開球的啟示

世界全壘打王、高齡八十三歲的王貞治先生，不顧醫師的反對，堅持到台灣來為華人第一座大巨蛋棒球場，開歷史性的一球，為台灣棒球注入活力和光彩，提升台灣棒球在世界的能見度，非常不容易。

王貞治是我國在日本的第二代移民，心向祖國，雖不會講中國話，但至今仍拿著中華民國的護照。王貞治後援會創會會長、台灣彩色電影之父，也是日本僑領蔡東華先生，推崇王貞治及其尊翁王仕福老先生，熱心僑務，擁護祖國；更讚揚王貞治除了球技好、技術佳外，其人品更是一流。一般日本高人氣球星，有些簽名球大都假手他人，唯王貞治親自逐一簽名，對每一個球迷和簽名球負責。

一九八九年（日本平成元年）元月，中央電影公司西門町總公司舉行製片會議，曾以我國亞太影展代表團團長身分率隊去日本參展，也曾是金馬獎主任委員的中影總經理林登飛，在會議中公開指定筆者率隊，赴日本籌備王貞治的傳記電影《感恩的歲月》（後改片名為《感恩歲月》)。我們外景隊到日本，就感受到也是棒球王國之一的日本，對於王貞治的風靡和高評價。

王貞治父母最早反對其打棒球，一心要他念書，將來成為電氣工程師，回饋家鄉浙江省青田縣，改善電氣設備，考試卻差一分上榜。後在哥哥王鐵雄的影響下打棒球，一進職棒即遇上非常大的打擊低潮，後遇啟蒙打擊教練荒川博先生指導，改用「稻草人金雞獨立式」的姿勢打擊，締造了世界全壘打紀錄。

獨賣巨人隊的主場東京巨蛋棒球場，至今高掛王貞治在巨人隊所穿的１號退休球衣。他是我們國人的驕傲，對於我們的棒球球員具有激勵和警示作用，願我國球運昌隆。