民意選擇只能靠制度維護

明年總統大選已經確定會由政黨推薦的三組候選人角逐，選民又要經歷一次是否「棄保」的策略性投票考驗，而且有可能選出未獲得過半選民支持的總統。這種困境不應該是台灣民主無法解脫的宿命，三組總統候選人不能逃避表明對這個議題的立場。

當年修憲廢除國民大會，改為全民直選總統時，採取的是「相對多數決」，以得票最多的一組為當選。只要候選人是三組或以上，就可能產生未獲過半選票的總統，而且二千年曾經發生過這樣的結果。十一月廿四日正式登記參選截止日之前的「藍白合」，原本有希望促成一次只有兩組候選人的總統選舉；結果是，即使雙方都有意合作，終究還是破局，這證明了談判協商的難度確實很高，要讓民意決定一位獲得過半支持的總統，必須借助於制度。

「藍白合」在政黨的立場，或許是為了提高獲勝的機率，不過從民意選擇看，則是讓競選的組別減為兩組。在兩組競選的情況上，投票結果得票最多的一組就是得票過半者。此次雖然通過連署門檻的郭台銘先生決定退出角逐，免去第四組候選人影響選舉結果，卻還是無法促成一次兩組競選的局面，讓我更堅信必須透過修法才能改進台灣的民主。

我曾經在許多場合表達過，總統副總統選舉應該朝向「二輪投票、絕對多數」改革。簡言之，二輪投票就是在各組候選人得票數均未過半時，定期再對得票最高的兩組候選人進行投票，確保當選者獲得過半選民的支持。老實說，我的提議得到的回應非常冷淡，願意與我討論此事的人，都不解當初全民直選總統的立法為何採取相對多數，也懷疑各個政黨機關算盡只求當選，不會重視選舉制度的問題。我則仍然如狗吠火車，不放棄寄希望於選民。

修改總統副總統選舉辦法必須透過立法院修法，並非總統職權，不過總統參選人不能逃避表達是否支持「二輪投票、絕對多數」的態度，政黨主席應該責無旁貸，表達民主政黨追求的民意，難道是要靠「棄保」獲得執政權嗎？

明年總統選舉和立法委員選舉合併舉行，各黨推出的立法委員候選人都將確定，他們將透過民意獲得中央政府的立法權，有責任面對修法改進民主制度的問題。希望立法委員參選人能將修法主張列為競選政見，讓民意檢視參選人的民主素養。

如果參選人仍裝聾作啞，媒體與選民不應該放過他們。競選期間參選人必須面對民意，與選民對話。參選人應正視總統副總統選舉方式的改革問題，至少應該表示是否願意在當選後展開討論，如果不聞不問，選民將自有判斷。