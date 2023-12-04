COP 28抗新國病 我還落後

這幾天在杜拜舉行氣候會議ＣＯＰ28，世界衛生組織（ＷＨＯ）首次提出「健康日」，將氣候變遷對於人體健康的影響列為核心議題，並且要拿出對策。根據ＷＨＯ的數據，每年全世界有七百萬人因空氣汙染而過早死亡。

在台灣，肺癌已連續十九年居十大癌症死亡人數之首，成為「新國病」。當今罹患肺癌國人當中，大多數既非吸菸人口，也少暴露在油煙中，最可聯想的肇因，不外人人都不能避免，分分秒秒都需吸入的空氣。

務實面對空氣汙染，可先將問題粗分兩方面，一為局部道路上的，另一為區域性霧霾問題。道路上的車輛，尤其是柴油車為最主要汙染源；區域性霧霾汙染源，則包括汽機車、非路上柴油引擎、工廠及火力發電廠。

照說，盡可能減少和停止各來源大氣排放，本應列為施政當務之急，實際情形卻非如此。以防制汽車的汙染源為例，「汽車停車怠速管理辦法」於一○八年元月通過迄今，卻完全未見政府積極落實。故意忽視這些事實，不僅形同對國人持續吸入致癌空氣及汙染物，和每年近萬人罹患肺癌的漠視，更證明今天在台灣，被政府高層喊得震天價響的「追求淨零」八股，不外美麗謊言。

根據倫敦Francis Crick學院團隊的最近研究，空氣汙染並不在於造成身體損傷，而是喚醒了受損的細胞。我們細胞的ＤＮＡ原本就已經受損，隨著成長與老化，直到被空汙觸發，才變成了癌。

挖土機、堆高機、發電機、吊車、鐵路機車、船舶等非路上柴油引擎的排放，包括ＰＭ2.5、硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機化合物及一系列苯、丁二烯等空氣毒物。ＷＨＯ的國際癌症研究署早已依據充足證據，將柴油引擎排氣歸為人體致癌物，然而迄今台灣對非路上柴油引擎的法規，卻仍付諸闕如。

歐美自一九九○年代以來，便已開始落實非路上柴油設備相關法規，先是針對農用和營建設備，接著逐步擴大適用範圍。美國二○○四年的第四期排放標準，即已接近路上大型車用引擎的標準，要求氮氧化物和ＰＭ減排近九成。目前美國即將落實更嚴苛的第五期排放標準，要進一步降低五至九成氮氧化物與ＰＭ排放。而加拿大、日本、中國、巴西、俄羅斯等國，也早已陸續通過相關法規。藉由既有的觸媒轉化與柴油微粒濾清技術，即可達標。

值得提醒的是，儘管非路上柴油機所消耗的柴油量僅占整體耗量的少部分，其產生的ＰＭ2.5卻很可能遠高於路上柴油車，因此中國大陸在二○一五年便將長江三角洲、珠江三角洲及渤海灣三個區域，劃為和國際海事組織規範相同等級的排放管制區，對船舶與港口排放進行嚴格管制。隨著分階段落實，可降低源自船舶的ＰＭ2.5與硫氧化物排放，分別達六十五％與卅％。

台灣過去政策長期落後，期待接下來急起直追。除了積極修訂與落實法規，已有的停車怠速規定可立即落實。例如，不妨先宣導怠速運轉實為油耗效率最差，對引擎傷害最大的運轉，停車卻一直不熄火，等於虐待愛車。