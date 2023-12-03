百歲世代來臨 提早準備老後生活

聯合報二○二三退休力大調查，今年退休準備平均分數仍未超過六十分，分析原因大致為：準備太晚，退休金準備不足。

同時，又看到網路上關於季辛吉的介紹：季氏生於一九二三年，今年一百歲，前兩天剛過世，是一九七三年的諾貝爾和平獎得主。他做過五次心臟手術，有四十多年的心臟病史。右眼失明，戴著助聽器，經常吃的食物是德國香腸和炸肉排，生活習慣是熬夜、喝酒和油炸食品。每天工作十五小時，這樣一個渾身是病的人，竟然可以活到百歲。

一身是病，還活到一百歲，真的是壓力重重。退休後最怕又老又病又窮，百歲世代來臨，面對老後，是所有人的挑戰。

由於醫藥、營養和醫藥發達，加上重視養生的習慣與生活條件的進步和改善，「長命百歲」不再是夢想。根據衛福部統計，二○二二年台灣百歲以上人瑞首次突破五千大關。台灣即將於二○二五年邁入超高齡社會，很多人低估退休後的花費，尤其是醫藥費的龐大支付，長壽反而成為餘命的一大挑戰。多數老人或多或少都有各種慢性病的困擾和折磨。心血管疾病、癌症、糖尿病與失智等退化性神經疾病稱為「四騎士」；記憶力、視力、體力也逐年下降。據統計，國人臨終前失能臥床平均八年半，晚年臥床，需仰賴他人照顧，醫療和長照費用一個月至少要四、五萬元，這還不包括日常生活開銷。

筆者最近進出幾次醫院，了解醫療自費部分相當驚人，譬如我因脊椎滑脫造成腰痛，復健年多，疼痛依然存在，醫師建議改用ＰＲＰ治療，效果快但費用高。因此有人認為要有一千萬元的準備金，才足以因應老年長照需求，甚至有人認為兩千萬元也不夠。

根據預估，台灣長期照顧需求人數將突破百萬人，在不久的將來，恐怕將難找到照護人力，萬一我活到一百歲，又面對現代少子化家庭的狀況，該怎麼辦？

作家阿提亞認為：「不健康的長壽，不是祝福。」醫療科技不斷進步，活到百歲不再是夢想，但要活得好、活得有品質，一定要提早為老後安排規畫。

除了累積財務老本，還要健康到老，才是超高齡社會的新解方。