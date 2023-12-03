星期透視／欠缺政策主軸 政黨如何聯合？

由於藍白合談判破局與郭台銘退選，總統大選最後確定為三組競爭。儘管多數民意曾對在野聯盟抱以期待，但對了解憲政運作的法政學者而言，合作破局應為意料中事。因為在現行體制下，台灣根本沒有實現政黨合作的空間。

藍白破局前，國民黨與民眾黨檯面人物均曾提出以聯合內閣作為合作基礎。雙方第一次協商時，甚至簽署共識，主張「兩黨共同組成競選委員會，全力輔選總統副總統候選人，及兩黨推薦之立法委員候選人」，且未來總統勝選後，「除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」。希望能透過聯合政府運作，為台灣第三波民主改革建立典範。但這些承諾僅為紙上作業，因為憲政體制缺乏任何監督與保證的功能。

觀察國外聯合政府形成案例，選前各政黨均會提出明確的政策或政綱，做為未來談判合作的重要基礎。偏激主張的政黨如上世紀的義大利共產黨雖常為最大反對黨，但因政策偏激而沒有政黨敢與之聯合，成為長期的在野黨。英國的自由民主黨則創下「不入閣聯合政府」範例，它在上世紀七十年代支持工黨組閣，除要求工黨推動某些自民黨政策，不要求任何閣席。聯合政府若不履行協定，透過國會運作，小黨並不缺乏懲治執政黨的工具。以政綱政策為合作的基礎，不僅恰當而且符合民主價值。

台灣總統選舉以比較多數決定勝敗，不同於多數民主國家採行的絕對多數制，使得各黨參選人難免心存僥倖，如兩千年陳水扁便是以不到四成選票當選。由於民進黨參選人支持度一直未突破四成，藍白陣營自忖不聯合也有機會透過棄保勝選，聯合的誘因已然減弱。

此外，台灣總統權力為民主國家之冠，不僅內閣首長任命無須國會行使同意權，預算編制充滿巧門難以監督，加上廣大的人事任命權足可讓各界噤聲。經驗證明，就算國會朝小野大，幾乎也無法挫折總統貫徹個人意志。各政黨缺乏政策主導，誰又願意屈居老二？由於缺乏政策願景，政黨合作常被譏評為政治分贓；甚至兩億美元交換退選也可以喧騰一時。

總統大選固然重要，立委選舉也關係著政黨興衰。依據《政黨法》，立委選舉全國不分區選票得票率達三％以上的政黨，可獲每年每票五十元政黨補助金，對台灣民眾黨、時代力量、親民黨等小黨而言，無異是生存的活水。

由於政黨能以黨紀約制不分區立委當選人，故不分區名單也常被運用為擴張政黨票，或強化總統候選人支持群體的備援隊。台灣政黨既將政策放兩邊，在不分區名單中列入一些路線南轅北轍人選自不足為怪，或許這便是台灣特色的「政黨聯合」。例如民進黨高唱「和平保台」，卻將培訓巷戰的黑熊學院院長沈伯洋列不分區第二名，支持中油興建三接卻讓倡議保護藻礁的洪申翰列第四名；民眾黨稱走中間路線，但時代力量創黨元老黃國昌高掛不分區第二名，「一邊一國行動聯盟」理事長陳昭姿則列第三名。這些人的背景明顯與黨檯面上的主張不符，但政策既不能成為選戰主軸，民眾又如何尋得投票指引？