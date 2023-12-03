名家縱論／威懾與保證：大選後的和與戰

上月習拜會開啟中美關係進入溝通和緩、管控分歧新階段，但是習拜會的關鍵仍是台灣問題，雙方你來我往，用盡心機，難有共識。習近平表達三段論述：中國終將統一、也必能統一；仍然傾向支持和平統一；但不放棄使用武力。雖然西方媒體報導北京不承認有攻台時間表，但習近平明確指出台灣問題是中美關係最重要與敏感的問題，要求美國放棄武裝台灣，並支持中國和平統一。

拜登則採模糊拖延策略，並未準備在台灣議題上有任何新論述或讓步，記者詢問相關台灣問題，簡單回覆遵守一個中國政策。美國以重複不支持台灣獨立，並派遣AIT主席數次訪台表達不選邊站與支持兩岸對話，作為對於台灣議題的預防外交。

近日美國「外交事務」期刊也刊出葛來儀、白潔曦與柯慶生的聯名文章指出，中美台三方都應維持有效的威懾與保證，傳統戰略模糊政策已經無法維持穩定，需要三方在提高威懾同時，必須提出安撫性確保，才能防止戰爭發生。

其實，該文有一段重要文字，許多中文報導並未重視，葛來儀三位學者指出：「美國不應排除兩岸最終和平融合的可能性（只要這一舉動得到台灣人民的同意），台北也不應該採取行動永久排除那個結果；為了阻止戰爭，台灣必須讓北京領導人相信和平統一仍然是可能的。」

現在，台灣面對前所未有的關鍵性總統大選，或許就是讓北京相信和平統一是否還有可能的一場選舉。藍白合變成藍白切，也是台灣的宿命，要面臨一場可能被認為是對兩岸關係的公民投票，但是許多選民並未準備，甚至根本不知道這場選舉的關鍵性影響！

目前民調最高的賴清德，在二○一七年自稱是務實的台獨工作者，迄今未有改口，蕭美琴也曾被北京政府指責為台獨分子，國台辦發言人批為「雙獨組合」、「獨上加獨」，並指出「台獨工作者就是戰爭製造者」。雖然，賴清德最近說將延續蔡英文總統維持現狀的兩岸路線，但不只台灣，連美方也質疑賴清德的台獨立場。

三位學者的聯名文章，呼籲賴清德若勝選應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更可信。但是，一生堅信台獨理念、靠著台獨與抗中保台當選的賴清德，真會廢除台獨黨綱？而且他在七月曾說民進黨的目標是讓台灣現任總統「走入白宮」，可見賴清德信念堅定、性格衝動、不是真務實。

另一方面，大選已經進入藍綠對抗賽、兩岸和戰競賽，國民黨侯友宜與趙少康組合，支持「合乎憲法的九二共識」、「重新協商ECFA」、「嚇阻、談判、降低風險」為主要兩岸政策訴求，換言之基本上重回國民黨兩岸論述主軸。正如過去台灣的經濟奇蹟、十大建設、產業升級、半導體產業、全民建保、兩岸交流交往、到ECFA與陸客來台等，都是過去國民黨執政政策，相互比較高下立見。

兩岸在選後是和平、戰爭或動盪，情勢其實十分明朗，賴清德如果當選，兩岸會先進入動盪期，而且不必等到五二○就職。經濟動盪：早收清單與貿易壁壘調查將衝擊兩岸貿易；安全動盪：解放軍軍事繞台一定增加；人心動盪：兩岸緊張必使人心惶惶；國際動盪：西方政客與媒體一定會炒作台海戰爭論！

沒錯，動盪不一定會提升為戰爭，那是更為複雜的考量與準備，但動盪絕對是戰爭的號角，從國安層面而言，基本上已經是準戰爭危機狀態，也難怪侯友宜批評「賴是國安危機最大引戰者」！