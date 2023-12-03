大屋頂下／棄獨保台 不統不獨不武 台獨引統引戰

三黨三腳督確立。接下來的選情將在兩大「棄保效應」下發展下去。

一、國民黨與民進黨的交鋒主題是：應不應「棄獨保台」。二、國民黨與民眾黨的競爭架構是：要不要「藍白棄保」。

先談「棄獨保台」，藍綠交鋒。

國民黨侯友宜團隊的兩岸論述架構是：「不統／不獨／不武」。在中華民國「憲法一中／一中各表」的體制下，反對台獨。因為不獨，所以能主張不統（尚無心靈契合）。也因為不獨，所以能主張不武。

相對地，國民黨指民進黨賴清德的兩岸主張是：「台獨／引統／引戰」。因為主張台獨，所以挑激中共升高統一的壓力，這是「引統」。也因此失去海峽中線，增加武統的風險，這是「引戰」。

國民黨的「不統／不獨／不武」，是一個兩岸實證過的經驗。二○一五年十一月，當「台灣領導人馬英九先生」與「大陸領導人習近平先生」在新加坡共進晚餐相互祝酒之時，就是：不統，不獨，不武。

不統不獨不武，就是「用中華民國的憲法一中來保中華民國保台灣」。

民進黨賴清德的兩岸政策，反對「一中原則」，其實是建立在否定「憲法一中／一中各表」的根本上。因根本在台獨，所以主張「用務實台獨借殼中華民國來保台獨」。

結論：綠主「台獨保台」，藍主「棄獨保台」。何去何從？

國民黨認為，這是「和平vs.戰爭／仇恨vs.對話」的選擇；但賴清德說不是，他說這是主權的選擇，也就是台獨與不台獨的選擇。然而，蕭美琴主張「對話是解決分歧的唯一途徑，戰爭不是選項」。請問走上「台獨／引統／引戰」的賴清德能不能告訴蕭美琴，何時能與習近平對話共飲奶茶？

綜上簡述，接下來的藍綠選戰交鋒，須將應不應「棄獨保台，不統不獨不武」說清楚。

再談國民黨與民眾黨之間的「藍白棄保」。

藍白破局，棄保必然會發生。現今藍白的主體態勢大致如下：

先談民眾黨。藍白破局後，柯文哲在第一時間說，他將秉持藍白互不攻擊的原則，「要贏賴，而非打侯」。想一想，前此他如何口不擇言地羞辱霸凌侯友宜，如今他一手拆解了「藍白合」，竟然回過頭來說「要贏賴，不打侯」，啼笑皆非，可見他已進退失據。

尤其重要的是，柯文哲原來的國家論述本有高屋建瓴之勢。他主張「藍白合→聯合政府→改變台灣政治文化→開拓憲政遠景」。但藍白破局，且一般認為柯文哲的責任較大，自毀長城，他這一套本有旗幟性高度的架構已失憑藉。

再者，柯找來黃國昌、陳昭姿等人。原本，若在「藍白綠大匯流／改變台灣政治文化」的憧憬下，海納百川，這是一個有高度有遠見的場景。但在今日「藍白破局／聯合政府幻滅」的情勢下，民眾黨這場選舉可能淪為只是為黃國昌及陳昭姿成為「林九萬／林土萬」的鍍金典禮，整個民眾黨的高光形象恐已破滅，成為一個「政治阿米巴」們的集結。

尤有甚者。若是三黨不過半，眾人猜測柯文哲將在選後倒向民進黨共組「聯合政府」的疑問已然甚囂塵上。畢竟柯文哲早已說過，在選後也不排除白綠合作（他說新潮流除外）。

總之，柯文哲原本高大上的那套論述恐已破產，他必須打掉重練。這是他面臨棄保的軟肋。

再說國民黨。如前所述，國民黨以「不統／不獨／不武」對戰民進黨的「台獨／引統／引戰」，使選戰回歸「戰爭vs.和平／仇恨vs.對話」的主架構上，應可凝聚非綠反戰的主體選民。這是民眾黨不易建立及超越的制高點。

再者，國民黨儼然已經建立「雙箭頭」的戰鬥部署。

一、侯康箭頭：臨危受命，救亡圖存，趙少康出場，藍營的溫度與動能飆升。侯趙互補性高。侯的特質是穩重，君悅現場令人刮目相看，他的努力空間是添增幾分銳氣。趙少康的特質在銳利，反而要注意煞不住車，尤其不要喧賓奪主，過猶不及。

此後，侯站穩引領論述的角色，團隊分擔詮釋發展的功能。若每一場聚會，不是只喊凍蒜，皆能提出政見亮點，即可累積社會印象及資產。

至於柯盈配，吳欣盈的戰力待開發。

二、韓柯箭頭：韓國瑜和柯志恩列國民黨不分區一、二名，形成「禿頭玉女」的搭配。二人共同的特質是開朗、機敏、幽默、接地氣、有溫度，戰力不可小覷。

過去，不分區立委在選戰中是等待餵食，仰賴區域立委打代理戰爭。但韓柯二人加上謝龍介等皆有「為自己競選」的戰力，二人如果以「禿頭玉女」的旗號，領銜帶動「各黨不分區對不分區」的「競選」，競爭政黨票，可望開創不分區立委競選模式的里程碑，具有憲政意義。

尤其，黑熊軍師沈伯洋為民進黨不分區立委候選人，這使國民黨撿到槍。禿頭玉女大戰黑熊軍師，不是娛樂，而是可以藉此帶動各黨在整個國家重大議題的大辯論，這是總統與國會大選的重要機能。

相對地，民眾黨的黃珊珊、黃國昌、陳昭姿皆陷強烈爭議，不分區立委這張牌恐怕打不響了。

然而，棄保談何容易。趙少康說，把柯文哲打到二十％以下，國民黨就贏。此一設想是，賴四十％，侯四十％，柯二十％。也就是「四／四／二」。對國民黨來說，這個目標並不容易。何況，料敵從寬，如果賴是四十五％，則必須柯只有十％，侯才有四十五％的空間。也就是說，倘是「四五／四五／十」，對國民黨言，其難度更遠逾趙少康的估算。

因為，柯文哲也在努力爭取「鐵達尼號頭等艙」。

此次大選，就大結構來看，是一場是否「棄獨保台」的大棄保，與「藍白棄保」的小棄保所構成。全體選民先在「棄獨保台」的大棄保上分出高下，才能帶動藍白小棄保。

棄獨保台，多數選民若不願風聲鶴唳、人心惶惶再過「台獨／引統／引戰」的日子，就要下架民進黨；要下架民進黨，侯康配與柯盈配就必須有一組壓到不能超過十％。這簡直是天方夜譚，不可能的任務。但可不可以借一句選季常聞的流行語：台灣是一個奇蹟島，什麼事情都可能發生。

藍白棄保就是切西瓜。站對了西瓜偎大邊，就是下架民進黨；選錯了西瓜偎小邊，就是票投賴清德。

藍白兩支選民，皆好比是台灣的母親，在此次大選正同庭面臨「所羅門審判」。這不是西瓜，而是嬰兒。